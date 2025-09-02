Momentul în care un tânăr de 22 de ani, pe trotinetă electrică, lovește pe zebră o bătrână de 72 de ani. Femeia a murit la spital VIDEO

Un tânăr de 22 de ani, care se deplasa pe o trotinetă electrică, a accidentat grav o bătrână de 72 de ani, care încerca să traverseze strada, iar ulterior femeia a murit la spital.

Accidentul a avut loc la jumătatea lunii august 2025, într-o intersecție din Sectorul 2 al Capitalei. În ziua de marți, 2 septembrie, procurorii au pus în mișcare urmărirea penală față de conducătorul trotinetei electrice.

”La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga, raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

După patru zile, victima, în vârstă de 72 de ani, a murit în spital.

Conducătorul trotinetei ar fi declarat că n-a văzut-o pe femeia care începuse să traverseze strada.

