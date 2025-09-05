Pericol în Capitală. O femeie a fost prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice. Unde a avut loc incidentul

Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 16:17
338 citiri
Jandarmii bucureșteni au surprins o femeie, joi seară, 4 septembrie, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.
"Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureștiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânare ale unei trotinete electrice de închiriat", informează Jandarmeria.
Jandarmii au identificat persoana în cauză și au condus-o la secția de poliție pentru continuarea verificărilor.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat, joi seară, că munca la negru este un fenomen care trebuie combătut prin toate mijloacele şi trebuie să colaboreze instituţii, sindicate şi...
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este...