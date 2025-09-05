Pericol în Capitală. O femeie a fost prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice. Unde a avut loc incidentul

Jandarmii bucureșteni au surprins o femeie, joi seară, 4 septembrie, în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centrul Vechi al Capitalei.

"Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureștiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânare ale unei trotinete electrice de închiriat", informează Jandarmeria.

Jandarmii au identificat persoana în cauză și au condus-o la secția de poliție pentru continuarea verificărilor.

Ads