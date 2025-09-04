Un copil de 13 ani este în comă profundă după un accident cu trotineta electrica. Legal, nu trebuia să meargă cu acel vehicul

Autor: Maria Mora
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 13:43
Un copil de 13 ani este în comă profundă după un accident cu trotineta electrica. Legal, nu trebuia să meargă cu acel vehicul
Un băiat de 12 ani este în stare gravă, după ce a căzut de pe trotinetă FOTO: Pixabay

Un adolescent de 13 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a avut un accident cu trotineta electrică. Incidentul a avut loc marți, în municipiul Sibiu.

„Băiatul în vârstă de 13 ani a fost operat de urgență în cursul nopții (de marți spre miercuri n.r.). La acest moment se află la Reanimare, în stare gravă, iar prognosticul medicilor este unul rezervat”, a explicat Cristina Bălău.

Băiatul a căzut marți, 3 septembrie, de pe o trotinetă electrică, pe o stradă din apropierea mall-ului din municipiul Sibiu, potrivit Poliției. Anchetatorii au stabilit, din primele cercetări, că minorul, domiciliat în localitatea Porumbacu de Jos, s-a dezechilibrat în timp ce conducea trotineta electrică, a pierdut controlul direcției și a căzut pe carosabil.

Echipajul cu medic solicitat la fața locului a găsit băiatul cu traumatism cranio-cerebral grav și multiple excoriații la nivelul membrelor și toracelui. Inițial, copilul a fost transportat la Spitalul Clinic de Pediatrie din Sibiu, după care a fost transferat la Spitalul Clinic Județean de Urgență, la Neurochirurgie.

Al doilea accident grav din ultimele săptămâni

Un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, după ce a trecut pe roșu la semafor și a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a murit la spital.

Accidentul a avut loc la jumătatea lunii august, într-o intersecție din Sectorul 2 al municipiului București, iar marți, procurorii au pus în mișcare urmărirea penală față de conducătorul trotinetei electrice, un tânăr în vârstă de 22 de ani.

După patru zile, victima, în vârstă de 71 de ani, a murit în spital.

Ce prevede legea

Trotinetele electrice care nu depășesc viteza de 25 de kilometri pe oră pot fi folosite pe drumurile publice doar de către persoanele cu vârste de peste 14 ani, iar cei cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție.

Trotinetele electrice pot circula doar pe pista pentru biciclete, acolo unde există, iar în lipsa acesteia doar pe drumuri cu limită de cel mult 50 km/h.

Regulile de circulație stabilesc, de asemenea, că pe trotuar este interzisă circulația pentru trotinetele electrice, pe aceste vehicule se poate urca doar cel care le conduce, fără pasageri, pe timp de noapte trebuie să aibă funcționale lumini și elemente reflectorizante.

