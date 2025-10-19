Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea

Autor: Dan Stan
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 17:06
288 citiri
Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea
Oameni pe trotinete electrice / FOTO: Unsplash.com

Vești proaste pentru pasionații de trotinete electrice. Instituțiile abilitate sunt mult mai atente la aceste mijloace de transport și sunt pregătite să aplice sancțiuni pentru cei care nu respectă cadrul legal.

Codul Rutier tratează trotineta electrică asemenea oricărui alt vehicul. Circulația este permisă doar pe pistele pentru biciclete, iar unde acestea lipsesc, pe drumuri cu limită de viteză de maximum 50 km/h.

Conducătorul trotinetei electrice trebuie să aibă cel puțin 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. Pentru tinerii sub 16 ani, casca de protecție este obligatorie pe partea carosabilă.

Orice trotinetă electrică trebuie să fie echipată cu:

- sistem de frânare eficient;

- mecanism de direcție funcțional;

- sonerie;

- lumini albe sau galbene în față și roșii în spate, reflectorizante vizibile;

- elemente reflectorizante montate pe roți, vizibile în mișcare.

Legea interzice conducătorilor de trotinete electrice:

- să circule pe drumuri cu indicator „Acces interzis bicicletelor”;

- să folosească trotuarul, dacă nu există piste speciale;

- să se deplaseze sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

- să se țină de un vehicul în mers sau să transporte obiecte voluminoase;

- să circule pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă;

- să traverseze trecerile de pietoni deplasându-se pe trotinetă;

- să nu aibă actul de identitate la ei în trafic.

Amenzile se calculează în baza punctului de amendă, care în 2025 este de 202,5 lei. Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni între 4 și 8 puncte-amendă, adică între 810 și 1.620 de lei. Poliția Rutieră este principalul organ de control, însă și Poliția Locală are dreptul de a aplica sancțiuni.

Mai multe administrații locale, inclusiv Primăria Capitalei, au introdus regulamente proprii pentru trotinetele electrice. Acestea stabilesc unde pot fi parcate vehiculele de închiriat și ce sancțiuni se aplică pentru blocarea trotuarelor sau a accesului pietonal.

Copil de 6 ani, lovit de o trotinetă electrică pe trecerea de pietoni. Care este starea micuțului
Copil de 6 ani, lovit de o trotinetă electrică pe trecerea de pietoni. Care este starea micuțului
Un copil de 6 ani a fost rănit după ce, în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni, vineri, la Eforie Nord, a fost accidentat de un bărbat care circula cu o trotinetă electrică, a...
Modificarea examenului auto pe care o propune un campion de raliuri: „Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”
Modificarea examenului auto pe care o propune un campion de raliuri: „Condusul de mașini nu e pentru toată lumea”
Accidentul mortal din cartierul Berceni, din București, a redeschis dezbaterile despre modul în care școlile de șoferi pregătesc viitorii deținători de permis, respectiv despre examinarea...
#trotinete electrice, #legislatie , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu i-a lasat "masca" pe italieni! Ce le-a spus la microfon, dupa marea victorie din Italia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan
  2. Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea
  3. Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
  4. Ce înseamnă numerele de pe etichetele merelor din supermarketuri
  5. Un profesor de economie explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual. „Înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români”
  6. Elon Musk își îndreaptă atenția către Marea Britanie. Ce urmărește miliardarul?
  7. „Iadul pe pământ“. Așa descrie un fost prizonier ucrainean copil lagărele de tortură ale lui Putin
  8. Trump „trollează” protestatarii „No Kings”: președintele SUA bombardează cu fecale participanții la miting, cu ajutorul AI
  9. Cine era femeia gravidă care a murit în urma exploziei din blocul din Rahova: „O familie distrusă de durere”
  10. Pensionarii speciali s-au înmulțit în România. Categoria care are venitul mediu de peste 5 mii de euro, de zece ori mai mare față de pensia medie