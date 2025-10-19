Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea

Vești proaste pentru pasionații de trotinete electrice. Instituțiile abilitate sunt mult mai atente la aceste mijloace de transport și sunt pregătite să aplice sancțiuni pentru cei care nu respectă cadrul legal.

Codul Rutier tratează trotineta electrică asemenea oricărui alt vehicul. Circulația este permisă doar pe pistele pentru biciclete, iar unde acestea lipsesc, pe drumuri cu limită de viteză de maximum 50 km/h.

Conducătorul trotinetei electrice trebuie să aibă cel puțin 14 ani, iar transportul pasagerilor este interzis. Pentru tinerii sub 16 ani, casca de protecție este obligatorie pe partea carosabilă.

Orice trotinetă electrică trebuie să fie echipată cu:

- sistem de frânare eficient;

- mecanism de direcție funcțional;

- sonerie;

- lumini albe sau galbene în față și roșii în spate, reflectorizante vizibile;

- elemente reflectorizante montate pe roți, vizibile în mișcare.

Legea interzice conducătorilor de trotinete electrice:

- să circule pe drumuri cu indicator „Acces interzis bicicletelor”;

- să folosească trotuarul, dacă nu există piste speciale;

- să se deplaseze sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;

- să se țină de un vehicul în mers sau să transporte obiecte voluminoase;

- să circule pe drumuri acoperite cu polei, gheață sau zăpadă;

- să traverseze trecerile de pietoni deplasându-se pe trotinetă;

- să nu aibă actul de identitate la ei în trafic.

Amenzile se calculează în baza punctului de amendă, care în 2025 este de 202,5 lei. Nerespectarea regulilor atrage sancțiuni între 4 și 8 puncte-amendă, adică între 810 și 1.620 de lei. Poliția Rutieră este principalul organ de control, însă și Poliția Locală are dreptul de a aplica sancțiuni.

Mai multe administrații locale, inclusiv Primăria Capitalei, au introdus regulamente proprii pentru trotinetele electrice. Acestea stabilesc unde pot fi parcate vehiculele de închiriat și ce sancțiuni se aplică pentru blocarea trotuarelor sau a accesului pietonal.

