Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori

Joi, 09 Octombrie 2025, ora 14:00
Nu se va mai putea circula fără permis cu trotinetele și bicicletele electrice FOTO Pixabay

Autoritățile vor să impună reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege depus în Parlament propune introducerea unui permis special, categoria AM1, care ar putea fi obținut de la vârsta de 14 ani.

Măsura vine pe fondul creșterii numărului de accidente grave în care au fost implicate astfel de vehicule și urmărește creșterea siguranței rutiere, arată B1TV.

Potrivit documentului, în primele opt luni ale acestui an s-au înregistrat două decese și 32 de persoane grav rănite în incidente rutiere care au implicat trotinete și biciclete electrice: „Pot reprezenta un pericol atât pentru ceilalți participanți la trafic, cât și pentru conducătorul trotinetei electrice”.

Cum se obține permisul

Pentru a obține permisul special pentru trotinete și biciclete electrice, denumit categoria AM1, candidații vor trebui să treacă un examen teoretic și o probă practică. Examenul scris va verifica cunoștințele privind legislația rutieră, iar proba practică va avea loc în poligoane special amenajate, nu pe drumurile publice.

„Proba practică pentru categoriile AM1 și AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate. Condițiile de obținere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament”, se menționează în proiect. Permisul ar urma să fie valabil timp de 10 ani.

În prezent, utilizatorii de trotinete și biciclete electrice trebuie să aibă minimum 14 ani, însă nu este necesară nicio formă de permis. Vehiculele nu sunt înmatriculate, iar lipsa unei reglementări clare a dus la un număr tot mai mare de incidente în trafic. Prin introducerea unui permis special pentru trotinete și biciclete electrice, autoritățile speră să responsabilizeze utilizatorii și să reducă riscul de accidente.

