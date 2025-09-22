Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:02
236 citiri
Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"
Primaria Capitalei a pregatit un regulament pentru trotinete FOTO Pixabay

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că regulamentul pentru utilizarea trotinetelor electrice ar putea fi adoptat până la finalul anului. El susține reglementarea strictă a modului de circulație și a zonelor de parcare, pentru a preveni accidentele, blocarea spațiilor publice și nerespectarea Codului rutier.

El a declarat pentru Radio România Actualități că nu susține interzicerea acestora, ci mai degrabă reglementarea modului de utilizare.

"Nu aș merge atât de departe, la interzicere, aș merge cu varianta de reglementare. Am pus în dezbatere publică regulamentul pentru utilizarea trotinetelor. Sunt două componente: este componenta celor care sunt în regim de ride-sharing, operatorii economici care le pun pe stradă și le închiriază - oricine cu un card le folosește - și este regimul circulațiilor pe drumurile publice, reglementat de Codul rutier. Avem un regulament pentru ambele situații pe care l-am definitivat, l-am pus în dezbatere publică. Nu mai devreme de decembrie, el va fi adoptat cu siguranță", a spus Bujduveanu.

Dincolo de accidentele care se produc, a menționat el, există și alte probleme, precum abandonarea trotinetelor pe spațiile verzi sau nerespectarea regulilor de circulație.

"Pe lângă ce vedem la televizor, sunt și alte probleme care apar. Se intră în parcuri cu ele, se creează probleme foarte mari pentru părinții cu copii care se plimbă pe zone de promenadă, unde ar fi trebuit să fie restricționate de către firma respectivă. Nu respectă regulile de circulație, sunt aruncate peste tot în oraș. Iar din punctul nostru de vedere, noi vrem să facem ordine în oraș, nu vrem să avem pe fiecare trotuar aruncate trotinete una peste cealaltă. (...) ține de reglementare. În momentul în care nu vei mai putea să o lași oriunde, decât în anumite zone destinate, setate de către municipiul București, altfel riști o amendă, nu cred că cineva își va mai permite", a mai spus el.

Fotografii și videoclipuri deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale
Fotografii și videoclipuri deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale
Platforma OnlyFans este ținta unui val masiv de atacuri informatice: hackerii fură fotografii și videoclipuri de pe profilurile plătite și le revând pe Telegram la prețuri mult mai mici,...
Trofeul Excelenței – The LEGACY 2025: Recunoașterea companiilor care au modelat piața imobiliară din România în ultimii 35 de ani
Trofeul Excelenței – The LEGACY 2025: Recunoașterea companiilor care au modelat piața imobiliară din România în ultimii 35 de ani
Gala Trofeul Excelenței, momentul culminant al ediției aniversare The Real Estate Event - Conference, Awards Gala & Networking Party 2025, ediția The LEGACY, a celebrat companiile care au...
#trotinete electrice, #interzicere, #regulament, #Bucuresti, #Primaria Capitalei , #trotinete electrice
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
a1.ro
Cum arata in prezent Larisa Iordache, dupa ce a nascut acum 6 luni. Cum se antreneaza
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primăria Capitalei a pregătit un regulament pentru circulația cu trotinetele electrice. "Nu aș merge atât de departe, la interzicere"
  2. Fotografii și videoclipuri deocheate de pe OnlyFans, furate de hackeri și puse pe alte rețele sociale
  3. Trofeul Excelenței – The LEGACY 2025: Recunoașterea companiilor care au modelat piața imobiliară din România în ultimii 35 de ani
  4. Unul dintre cele mai vechi combinate siderurgice din România va fi refăcut. Investiție de milioane de la un mare constructor de drumuri VIDEO
  5. David Flusberg, la The Real Estate Event: „80% dintre dezvoltatorii din sectorul comercial al pieței imobiliare prioritizează AI de-a lungul lanțului valoric”
  6. Ministrul Economiei, după demiterea a 21 de directori de la companiile de stat, anunță că nu se oprește. Mesaj pentru cei care și-au "betonat contractele"
  7. Banca Japoniei menține dobânda – TradeVille
  8. Grupul de firme care intenționează să preia afacerea Nordis. „Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business”
  9. Sfaturi de supraviețuire pe vreme de inflație. La ce cheltuieli trebuie să renunțăm și unde putem fi mai flexibili: „Nu trebuie să fii drastic cu tot”
  10. Ce se schimbă la TikTok. Modificări cu impact inclusiv asupra României. Anunț oficial de la Casa Albă