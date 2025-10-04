Șeful ASF despre introducerea asigurării obligatorii pentru trotinetele electrice: „Oricine este rănit, trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide și corecte”

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a declarat că discuția despre asigurarea trotinetelor electrice are o bază reală și că un proiect în acest sens este deja în dezbatere în Parlament.

„Discuția despre obligativitatea unei asigurări de răspundere civilă pentru utilizatorii de trotinete electrice este una legitimă și necesară. În primul rând, trebuie spus că România are obligația de a transpune în legislația națională Directiva europeană 2021/2118/CE, care extinde sfera de aplicare a asigurării RCA la anumite vehicule ușoare, inclusiv trotinetele și bicicletele electrice, atunci când îndeplinesc criterii tehnice clare de viteză și greutate”, a precizat Alexandru Petrescu, pentru Adevărul.

Acesta susține că un proiect privind asigurarea, care este în dezbatere la Camera Deputaților, prevede pragurile clare pentru trotinetele care depășesc 25 km/h sau cele cu o masă constructivă de peste 25 kg.

„Aceste praguri urmăresc să diferențieze între mijloacele de mobilitate cu risc redus și cele care, prin caracteristicile lor, pot produce accidente cu consecințe mai grave”, a adăugat Alexandru Petrescu.

„RCA-ul se asociază vehiculului, nu CNP-ului”

Întrebat despre ideea ca polița RCA să fie legată direct de CNP, șeful ASF a subliniat că un asemenea model nu se regăsește în prezent în Europa și ar presupune o reformă structurală a întregului sistem.

„Trebuie însă precizat că, în sistemul european și în România, principiul de bază este că RCA se asociază vehiculului și, implicit, proprietarului acelui vehicul. Acest model permite trasabilitatea și responsabilizarea, inclusiv prin sistemul Bonus-Malus, care ține cont de istoricul de daune și, treptat, de comportamentul utilizatorului în trafic. Ideea de a avea o poliță RCA legată de CNP, așa cum a fost vehiculată în spațiul public, ar presupune o schimbare structurală a întregului sistem și nu poate fi analizată separat doar pentru categoria trotinetelor”, declară Petrescu.

Accent pe educație rutieră

În viziunea ASF, centrul oricărei discuții trebuie să rămână protecția celor afectați de accidente.

„Din perspectiva ASF, principiul fundamental rămâne protecția terților păgubiți. Oricine este rănit într-un accident trebuie să aibă garanția unei despăgubiri rapide și corecte. Intenția noastră este să găsim echilibrul între protecție fermă acolo unde riscurile sunt ridicate și simplitate pentru utilizatorii de trotinete lente, unde pericolul este mult mai mic. De aceea, definirea exactă a pragurilor tehnice și a procedurilor de control este esențială.”

Petrescu a subliniat că, pe lângă legislație, o altă componentă importantă pentru scăderea numărului de accidente este pregătirea utilizatorilor.

„Dincolo de dezbaterea strict tehnică legată de RCA, credem că orice demers care crește siguranța rutieră este binevenit. De la reguli clare de circulație, la cursuri sau forme de pregătire suplimentară pentru cei care utilizează trotinete electrice. Toate acestea pot contribui la un trafic mai sigur și la protecția atât a utilizatorilor, cât și a celor din jurul lor”, susține acesta.

Șeful ASF mai spune că Autoritatea susține orice reglementare care aduce claritate și protecție pentru participanții la trafic.

„ASF va sprijini orice reglementare care aduce claritate, echitate și protecție reală pentru participanții la trafic. Credem că soluția corectă este un cadru normativ adaptat noilor forme de mobilitate urbană, dar care să fie aplicabil, proporțional și acceptat de către public”, a spus Petrescu.

Precizările vin după ce Titi Aur, fost pilot de raliuri și expert în conducere defensivă, a atras atenția asupra numărului mare de accidente în care au fost implicate trotinetele electrice: peste 1.500 de victime și nouă decese, potrivit datelor recente, și a venit cu o propunere controversată.

Titi Aur consideră că persoanele care conduc trotinete ar trebui să încheie obligatoriu asigurare RCA pe numele lor, nu pe vehicul, iar polița să se scumpescă după fiecare accident. Totodată, a cerut introducerea unui chestionar rutier pentru utilizatorii de trotinete, astfel încât aceștia să dovedească măcar cunoștințele de bază.

„Dacă trotinetele electrice vor fi asigurate, nu vor responsabiliza pe cei de la ghidon neapărat, pe când dacă e pe CNP, te face mai responsabil. Că ai 14-16 ani sau 40 de ani, vrei să mergi cu trotineta, îți faci un RCA pentru trotinetă, bicicletă electrică. (…) Dacă faci un accident, are cine să plătească, dar să fie obligat în același timp, când faci acest RCA, să faci un chestionar măcar să știi să mergi pe dreapta, să știi ce înseamnă stop, trecerea de pietoni”, a declarat Titi Aur.

În paralel, Primăria Capitalei pregătește un regulament pentru folosirea trotinetelor electrice, care ar putea fi adoptat până la sfârșitul anului.

