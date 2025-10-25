Vrei ca dormitorul tău mic să pară mai mare? Designerii spun că aceste 8 trucuri chiar funcționează: "Vei fi uimit"

Decorarea unui dormitor mic poate fi o adevărată provocare. Până la urmă, trebuie să încapă multe piese de mobilier voluminoase fără ca spațiul să pară înghesuit. Așadar, cum poți să înghesui un pat, o comodă, două noptiere și câteva accesorii — și totuși să creezi un ambient aerisit și relaxant? S-ar putea să nu fie atât de greu pe cât crezi. Iată cum poți face ca dormitorul tău să arate și să se simtă mai mare, potrivit designerilor.

Evită culorile închise

Darrell Gardner, director de dezvoltare a produselor la CORT, companie americană de închiriere mobilier și design interior, spune că cea mai bună abordare pentru a face o cameră să pară mai mare este să te joci cu lumina pentru a crea o senzație de deschidere.

„Începe cu culori deschise — gândește-te la pasteluri fine sau nuanțe neutre palide care creează instantaneu o atmosferă aerisită”, spune Gardner. „E ca și cum ai lăsa camera să respire adânc. Cu cât paleta e mai deschisă, cu atât pare că pereții se retrag, oferindu-ți mai mult spațiu.”

Asta nu înseamnă că trebuie eliminate complet culorile închise! Doar limitează-le la accente mici, cum ar fi pernele decorative sau păturile.

Păstrează o paletă cromatică unitară

O paletă de culori coerentă este esențială, spune Carolyn Cerminara, fondatoarea și designerul principal al studioului Cerminara Design.

Potrivit lui Cerminara, atunci când camera este unitară, ea pare în mod natural mai mare. „Îmi place să folosesc scheme monocromatice sau tonale, mai ales în nuanțe deschise”, explică ea. „Asta menține un flux vizual, făcând spațiul să pară deschis și primitor, fără a fi fragmentat vizual.”

Asta nu înseamnă că trebuie să fie complet monocrom, dar poate ar fi bine să reduci decorul la maximum două-trei culori.

Profită de spațiul vertical

Folosirea spațiului vertical este o modalitate excelentă de a păcăli privirea. „Bibliotecile înalte, draperiile ridicate până aproape de tavan și tablourile atârnate puțin mai sus decât de obicei atrag instantaneu privirea în sus”, explică Cerminara. „Creează iluzia de înălțime, oferind chiar și celui mai mic dormitor o senzație mai amplă.”

O altă opțiune? Alege un tăblier înalt, sugerează Colleen Bute Bennett de la CBB Design Firm. Potrivit acesteia, este o modalitate excelentă de a aduce un element decorativ de culoare sau textură în cameră, mai ales dacă restul spațiului are o estetică neutră.

Păstrează proporțiile mobilierului

Una dintre cele mai mari provocări atunci când decorezi un dormitor mic este să găsești mobilier proporțional cu spațiul. „Piesele supradimensionate pot sufoca o cameră”, spune Cerminara.

De exemplu, încercarea de a integra un pat king size și două noptiere poate fi imposibilă într-un dormitor mic. Reducerea la un pat queen poate face spațiul să pară mult mai puțin aglomerat.

Alege mobilierul potrivit

Potrivit lui Bennett, mobilierul cu picioare vizibile, cum ar fi piesele în stil mid-century modern, creează o senzație de deschidere deoarece lasă mai multă podea la vedere.

Totuși, mobilierul montat pe perete poate fi și el o opțiune excelentă pentru spațiile mici, adaugă ea. „Folosește rafturi și noptiere suspendate pentru a elibera spațiul de pe podea”, explică designerul. „Asta reduce dezordinea și atrage privirea în sus, făcând camera să pară mai înaltă.”

Renunță la veioze și alege aplice de perete

Sara Beverin, designer senior la Eisen Design House, spune că aplicele sunt o alegere mai bună decât veiozele în dormitoarele mici. „În loc să ocupi spațiu pe noptiere, ia în considerare montarea unor aplice”, sugerează ea. „Ajută la atragerea privirii în sus, oferind camerei o senzație mai aerisită și reducând aglomerația vizuală.”

Când vine vorba de covoare, mai mare înseamnă mai bine

Deși ai putea fi tentat să alegi un covor mic pentru dormitor, nu este o idee bună — va face spațiul să pară fragmentat și neomogen.

„O concepție greșită comună este că un covor mic face camera să pară mai mare, dar efectul este exact opus”, spune Beverin. „Dimensiunea covorului dictează, de fapt, dimensiunea spațiului vizual pe care îl creezi.”

Prin urmare, este important să alegi cel mai mare covor care se potrivește confortabil în cameră pentru a optimiza aspectul spațiului, scrie realsimple.com. Ideal, ar trebui să lași aproximativ 30 cm de podea vizibilă de jur împrejurul camerei.

Folosește oglinzile strategic

O oglindă bine plasată poate dubla spațiul vizual, reflectând lumina și creând adâncime. „Îmi place să pun o oglindă mare în fața unei ferestre pentru a reflecta lumina naturală”, spune Cerminara. „Vei fi uimit cât de mult mai luminoasă și mai spațioasă va părea camera.”

