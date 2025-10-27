Femeie cu dublă cetățenie, prinsă cu o armă și 25 kg de trufe negre în Neamț. Ce pedeapsă riscă

O femeie din Timiş, cu dublă cetăţenie româno-bulgară, este cercetată penal de poliţişti după ce asupra sa a fost găsită o armă pe care o deţinea ilegal, a informat, luni, 27 octombrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Femeia în vârstă de 30 de ani se afla la volanul unui autoturism şi a fost oprită de poliţişti în localitatea Alexandru cel Bun.

"În urma controlului efectuat asupra autoturismului, poliţiştii au descoperit cantitatea de 25 de kilograme de trufe negre, care ar fi fost recoltate din fondul forestier, fără a deţine autorizaţie şi o armă calibru 6 milimetri, fără ca aceasta să fie înregistrată sau autorizată de către organele de poliţie şi pentru care nu deţine un permis de port armă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agentul principal Andreea Atomei.

Poliţiştii au confiscat trufele şi le-au predat la Ocolul Silvic Vaduri.

Pentru recoltarea ilegală a trufelor, femeia a fost amendată cu 5.000 de lei, însă pentru deţinerea armei va fi cercetată penal într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

