O povestire a lui Truman Capote descoperită într-un caiet va fi publicată de revista Strand

O povestire necunoscută până acum a lui Truman Capote scrisă în creion, care a fost descoperită într-un caiet, apoi descifrată şi transcrisă cu grijă, va fi publicată vineri, scrie The Guardian.

"Capote este, aş spune, probabil unul dintre primii cinci scriitori de povestiri scurte din secolul XX", a declarat Andrew F Gulli, editor al revistei Strand Magazine, care a descoperit povestirea şi care a găsit şi alte lucrări pierdute ale unor maeştri recunoscuţi.

Capote, care a murit la vârsta de 59 de ani în 1984, este celebru în primul rând pentru nuvela "Breakfast at Tiffany's" (1958) şi pentru "romanul de nonficţiune" "In Cold Blood" (1966), precum şi pentru prietenia sa strânsă cu Harper Lee, autoarea romanului clasic "To Kill a Mockingbird" (1960).

Povestirea recent descoperită a lui Capote, "Another Day in Paradise", se referă la un moment din viaţa nefericită a lui Iris Greentree, o americancă ce locuieşte într-o vilă din Sicilia. În ciuda frumuseţii împrejurimilor sale, Greentree intră în conflict cu menajera sa italiană, devorează revista Time pentru a găsi imagini de acasă şi o întâlneşte pe doamna Daphne Beatty-Bayliss, o britanică "imensă" care conduce doi pudeli cu "lese de rinocer".

Povestea nu este una fericită, dar este bogată în descrieri, evocând o scenă luxuriantă în care o cafea-latte prost făcută poate face ca "laptele de capră [să] coaguleze cerul".

Citând referinţe, inclusiv la călătoriile pe vase de croazieră, Gulli plasează decorul în anii 1950. Data la care Capote a scris povestea este mult mai puţin evidentă.

Întrebat de ce crede că povestea nu a fost publicată, Gulli a spus: "Lucrările care au ajuns să plătească facturi pentru autori nu erau povestiri scurte. Erau romane. Dar unii autori excelau cu adevărat la povestiri scurte şi le plăcea să le scrie, iar Capote a fost unul dintre acei oameni. Şi dacă găseşti ceva finalizat de Capote, poţi conta pe faptul că este ceva foarte, foarte satisfăcător".

"În mai multe corespondenţe spunea că îi plac poveştile pentru că îl obligă să fie succint. Îl forţau să scrie ceva foarte distractiv, într-un pachet foarte mic. Când venea vorba de povestiri scurte, cu Truman Capote, ştiai că vei primi ceva de o calitate foarte bună. Am fost surprins că această [povestire] nu a fost publicată".

Gulli locuieşte în Detroit, dar a găsit povestirea în documentele de la Biblioteca Congresului din Washington. Aceeaşi călătorie a dus la găsirea unei povestiri de James M Cain, geniul noir din spatele cărţilor "The Postman Always Rings Twice", "Double Indemnity" şi "Mildred Pierce", pe care Gulli a publicat-o anul acesta.

"Dumnezeu ştie că iubesc scriitorii şi revistele, [şi] editorii, dar uneori ai nevoie de un editor pentru a găsi acea mică perlă în scoică", a spus Gulli. "Trebuie să spun că a fost o recoltă destul de frumoasă, găsirea celor două poveşti în acelaşi timp".

În cazul lui Capote, el a fost "surprins pentru că am mai căutat o dată în ziare, cu ani în urmă, şi cumva aceasta a fost ratată". De data aceasta, a găsit un "caiet florentin vechi, cu pergamente roşii şi aurii" şi, în el, povestea.

Scrierea lui Capote, în creion, s-a dovedit "extrem de dificilă de descifrat. Cel care a transcris-o... a avut dificultăţi. Editorul a avut o perioadă foarte dificilă şi, în cele din urmă, Louise Schwartz, de la Truman Capote Estate, care este o scriitoare desăvârşită, s-a uitat la manuscris şi ne-a oferit o mulţime de informaţii utile. Aşadar, a fost nevoie de un sat pentru a aduce această povestire în ordinea minunată în care se află acum".