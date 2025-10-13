Trump, din nou nominalizat la Nobel după semnarea acordului de pace pentru Gaza. Un lider musulman îl propune, iar premierul israelian îl susține VIDEO

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este din nou propus la Premiul Nobel pentru Pace, după ce, prin semnătura lui, a garantat acordul care reglementează restabilirea păcii în Fâșia Gaza.

Acordul de pace a fost semnat în Egipt la data de 13 octombrie 2025. În timp ce Trump semna acest acord, în spatele lui se aflau zeci de lideri internaționali, care, în acest context, i-au mulțumit președintelui SUA pentru rolul avut în acceptarea acestui acord.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a vorbit, în cea mai mare parte a discursului său, despre meritele președintelui Trump în ceea ce privește acordul pentru Gaza, anunțând că îl va nominaliza din nou pe Donald Trump pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace.

„Pakistanul l-a nominalizat pe preşedintele Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuţiile sale remarcabile şi extraordinare la oprirea războiului dintre India şi Pakistan şi la obţinerea unui armistiţiu”, a reamintit Shehbaz Sharif.

Pe de altă parte, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că îi va oferi președintelui Trump cea mai înaltă decorație a statului evreu, Israeli Prize, informează Washington Times. Acest premiu nu a fost oferit niciodată, până acum, unui cetățean din afara Israelului.

Pe de altă parte, referindu-se la Premiul Nobel pentru Pace, premierul Netanyahu l-a asigurat pe președintele Trump că-l va obține.

”Și legat de celălalt premiu, e doar o chestiune de timp. O să-l obții”, i-a transmis Netanyahu lui Trump.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday that he is awarding President Trump the Israeli Prize, the Jewish state’s highest award, which has never before gone to a non-Israeli citizen.https://t.co/zBcidQB8pf — The Washington Times (@WashTimes) October 13, 2025

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nominates President Donald Trump to be the first non-Israeli recipient of the Israel Prize, the country’s highest award. More: https://t.co/N81PU8KqQI pic.twitter.com/mZ9Hm5pKSM — NewsNation (@NewsNation) October 13, 2025

