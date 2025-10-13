Trump, din nou nominalizat la Nobel după semnarea acordului de pace pentru Gaza. Un lider musulman îl propune, iar premierul israelian îl susține VIDEO

Luni, 13 Octombrie 2025, ora 21:48
Președintele Donald Trump - Foto: Captură video/X/@POTUS

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este din nou propus la Premiul Nobel pentru Pace, după ce, prin semnătura lui, a garantat acordul care reglementează restabilirea păcii în Fâșia Gaza.

Acordul de pace a fost semnat în Egipt la data de 13 octombrie 2025. În timp ce Trump semna acest acord, în spatele lui se aflau zeci de lideri internaționali, care, în acest context, i-au mulțumit președintelui SUA pentru rolul avut în acceptarea acestui acord.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a vorbit, în cea mai mare parte a discursului său, despre meritele președintelui Trump în ceea ce privește acordul pentru Gaza, anunțând că îl va nominaliza din nou pe Donald Trump pentru a obține Premiul Nobel pentru Pace.

„Pakistanul l-a nominalizat pe preşedintele Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru contribuţiile sale remarcabile şi extraordinare la oprirea războiului dintre India şi Pakistan şi la obţinerea unui armistiţiu”, a reamintit Shehbaz Sharif.

Pe de altă parte, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că îi va oferi președintelui Trump cea mai înaltă decorație a statului evreu, Israeli Prize, informează Washington Times. Acest premiu nu a fost oferit niciodată, până acum, unui cetățean din afara Israelului.

Pe de altă parte, referindu-se la Premiul Nobel pentru Pace, premierul Netanyahu l-a asigurat pe președintele Trump că-l va obține.

”Și legat de celălalt premiu, e doar o chestiune de timp. O să-l obții”, i-a transmis Netanyahu lui Trump.

