Trump ironizează ONU: „Asta am reușit eu să obțin de la ONU, o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”. Care sunt marile probleme ale liderului SUA VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, și-a început primul discurs rostit în fața ONU, în actualul său mandat, prin a critica organizația mondială pentru condițiile pe care i le-a pus la dispoziție pentru a-și prezenta mesajul.

„Nu mă deranjează să susțin acest discurs fără teleprompter pentru că nu funcționează. Sunt bucuros să fiu cu voi și așa pot să vorbesc mai mult din inimă. Pot să spun că cine operează acest prompter e într-o mare problemă", a spus președintele Trump.

După cum se știe, sediul ONU este la New York iar angajatul de la prompter este, probabil, cetățean al SUA.

Pe de altă parte, Donald Trump s-a plâns, în fața ONU, și de faptul că soția lui a fost aproape să „cadă pe scara rulantă” din incinta sediului ONU, întrucât scara ar fi defectă.

„Asta am reușit eu să obțin de la ONU - o scară rulantă defectă și un teleprompter defect”, a subliniat liderul SUA.

Apoi, președintele Trump a abordat temele pe care, probabil, se pregătise, anterior, să le prezinte. Liderul SUA - aliat ferm al Israelului - a criticat recunoașterea de către unele țări occidentale a statului Palestina, susținând că această recunoaștere este o „recompensă” pentru terorism.

„Noi, toți cei care vrem pace, ar trebui să fim uniți într-un singur mesaj: eliberați ostaticii! Nu să cedăm șantajului lor. Trebuie să oprim războiul, să recuperăm ostaticii, îi vrem pe toți 20 înapoi. Vrem și ostaticii și pe cei 38 de morți înapoi”, a susținut președintele SUA.

Cu privire la războiul dintre Rusia și Ucraina, președintele SUA a subliniat că el trebuia să dureze „mai puțin de o săptămână”, iar faptul că se prelungește de mai bine de trei ani „arată foarte rău pentru Rusia”.

„Vrem să oprim și războiul din Ucraina. Spre deosebire de cele șapte războaie pe care le-am oprit deja, am crezut că acest război va fi cel mai ușor de oprit ca urmare a relației mele grozave cu președintele Vladimir Putin. Acesta e un război care trebuie să se termine în mai puțin de o săptămână, iar ei se luptă acolo de peste trei ani, nu arată prea bine pentru Rusia. China și India sunt principalii finanțatori ai războiului pentru că cumpără petrol rusesc dar nici țările NATO nu au nicio scuză pentru că nu au renunțat la aceste achiziții. Am aflat recent și nu am fost prea fericit - finanțează războiul împotriva lor înșiși", a subliniat președintele SUA.

Cu privire la prioritățile politicii sale interne, președintele Trump a lansat un nou mesaj împotriva persoanelor care ar dori să intre ilegal în SUA: „Dacă intrați ilegal în Statele Unite, veți ajunge la închisoare sau vă veți întoarce de unde ați venit, sau poate chiar mai departe de atât, știți ce înseamnă asta", a subliniat Donald Trump.

În acest context, președintele SUA i-a avertizat pe liderii altor țări occidentale că trebuie să înceteze „experimentul eșuat al frontierelor deschise”.

