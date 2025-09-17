"Mârlan cu un complex de neam prost". CTP comentează acid vizita lui Trump în Marea Britanie. "Speră ca, frecându-se de regele Charles, să capete și el patină aristocratică"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:52
2775 citiri
CTP comentează acid vizita lui Trump în Marea Britanie FOTO X/@AJEnglish

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri, 17 septembrie, vizita președintelui american Donald Trump în Marea Britanie. El a explicat ce a urmărit acolo locatarul de la Casa Albă și de ce regele Charles n-a avut încotro și a trebuit să-l primească.

"Regele Charles este șeful firmei de marketing a Marii Britanii. (…) Ce face această firmă? Ce vedem acum: a organizat acest spectacol de proporții, pentru că asta își dorește Trump. Trump se comportă în America nu ca un președinte, ci ca un rege și el mai are un complex de neam prost…

El n-a fost acceptat niciodată cu adevărat în aristocrația newyorkeză și, cu acest complex, vine aici, în Marea Britanie, la Castelul Windsor, sperând ca, frecându-se de regele Charles, de prințul de Wales, de William, să capete și el patină aristocratică, chiar regală.

La schimb, el trebuie să plătească pentru asta. Să nu ne imaginăm că toată această desfășurare de forțe pe care o vedem și care a costat bani serioși, și muncă multă, și luni de organizare se face degeaba. Nu! Se așteaptă ca marile companii americane să semneze cu ocazia acestei întâlniri contracte în valoare de multe, multe zeci de miliarde de dolari. Să fie deschise în Marea Britanie o serie de întreprinderi, de inteligență artificială în special, americane. Microsoft, de pildă, anunță că e dispus să investească vreo 30 de miliarde de dolari, până în 2028, în Marea Britanie și asta e o injecție revigorantă pentru economia britanică, care nu se simte bine deloc", a explicat gazetarul, pentru B1 TV.

CTP susține că regele Charles n-a avut încotro și a trebuit să-l primească pe acest „mârlan” de Trump, deși, evident, nu i-a făcut nicio plăcere.

"Asta e ecuația. Bineînțeles că regelui Charles nu are cum să-i placă să se întâlnească cu acest mârlan.

Domnul Trump e președintele ales al Americii, în regulă, nicio problemă, dar e un mârlan. Orice om cu oarecare rațiune și bun simț, uitându-se cum se comportă acest om… E un neam prost!

Și, atunci, cum să-i facă plăcere regelui Charles să se întâlnească cu acest ins, pe care l-a mai înțepat în declarații? Dar nu face ce vrea regalitatea britanică, face ce-i spune guvernul.

Și așa cum guvernul i-a spus, în 1978, reginei Elisabeta a II-a să se întâlnească cu Nicolae Ceaușescu ”of Romania”, alt ”rege”, rege de rit comunist din România… Atunci a fost obligată pur și simplu de guvern să se întâlnească, deși a ajuns, se spune, să se ascundă și prin tufe ca să ia mai puțin contact cu Ceaușescu și ”distinsa” sa soție.

Interesul Marii Britanii atunci a fost să convingă România să împrumute bani de la bănci britanice, să ia credite de la bănci britanice ca în România să fie construite avioane British Aerospace BAC 1-11. Aceste avioane nu mai aveau viață, erau uzate moral, nu le mai cumpăra nimeni și le-am cumpărat noi, dând astfel o injecție de vitalitate industriei britanice. Prețul? Iată, în caleașcă cu regina! Poze pe care Ceaușescu a putut să le transmită acasă", a explicat Cristian Tudor Popescu pentru sursa citată.

El a mai afirmat că Trump, la fel ca Nicolae Ceaușescu, e un dictator. Ambii, în viziunea lui CTP, sunt "personaje autocratice, primitive și, în esență, niște mârlani".

#Trump presedinte SUA, #vizita Trump Marea Britanie, #CTPopescu, #complex neam prost , #Stiri Cristian Tudor Popescu
