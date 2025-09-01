Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere" VIDEO

Într-un articol intitulat "Cabinetul lingușitor al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane", editorialistul britanic Gideon Rachman, de la Financial Times, îl compară pe președintele american cu fostul dictator al României Nicolae Ceaușescu.

Rachman prezintă în articolul său replici spuse la adresa lui Trump de înalți oficiali ai Guvernului Statelor Unite.

„Domnule Președinte, vă invit să vă vedeți chipul mare și frumos pe un banner în fața Departamentului Muncii.” Aceasta a fost declarația secretarului american al Muncii, Lori Chavez-DeRemer, adresată lui Donald Trump în timpul unei ședințe maraton de cabinet televizate, săptămâna trecută.

Apetitul lui Trump pentru laude este insațiabil. Oficialii săi s-au înjosit singuri, unul câte unul. Steve Witkoff, nefericitul trimis al lui Trump pentru pace, i-a spus președintelui că este „cel mai bun candidat” pentru Premiul Nobel pentru Pace. Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a exclamat cu entuziasm: „Ați salvat această țară.”

Insistența asupra absurdității și lingușirii publice a liderului este o caracteristică a autoritarismului. Nicolae Ceaușescu, fostul dictator al României, era numit în presa oficială „Geniul Carpaților”. Acoliții lui Stalin erau încântați să aducă un omagiu „geniului său călăuzitor.”

Acest tip de lingușire impusă nu este doar ridicolă - este periculoasă. Semnalează că un megaloman este la conducere și că nimeni nu se simte capabil să i se opună. Într-un astfel de climat, fiecare capriciu al lui Trump va fi satisfăcut. Să trimitem Garda Națională la Washington? Absolut. Să-l anchetăm pe fostul președinte Obama pentru „conspirație trădătoare”. Suntem pe cale, domnule!

La ședința televizată a cabinetului, Trump a reflectat că are „dreptul să facă orice vreau să fac.” După cum a explicat: „Dacă cred că țara noastră este în pericol... pot să o fac.”

Aceste declarații au încapsulat două idei cruciale care stau la baza autoritarismului forțat. Prima este insistența constantă că națiunea se confruntă cu o criză care necesită măsuri drastice. A doua este afirmația că numai liderul suprem decide ce se face. „L’État, c’est moi”, așa cum a spus-o celebrul Ludovic al XIV-lea.

Afirmațiile lui Trump au venit în contextul unui discurs incoerent, în care a negat de fapt că vrea să fie dictator - folosind în același timp formularea familiară „majoritatea oamenilor spun” - pentru a sugera că un dictator s-ar putea să nu fie o idee atât de rea, până la urmă.

Nu ați ști din ședința de cabinet, dar ratele de aprobat ale lui Trump au atins un minim istoric de 37% săptămâna trecută. Dar turnura autoritară a președintelui nu a fost caracterizată până acum de un singur act șocant care să anunțe că guvernul democratic a ajuns definitiv la sfârșit. Nu a existat niciun echivalent al unei preluări generale a controlului asupra postului național de televiziune.

În schimb, Trump a continuat cu o serie de acțiuni minore care erodează normele guvernării democratice cu o viteză tot mai mare. Există atât de multe astfel de măsuri încât este greu de urmărit. Cu siguranță, acesta este unul dintre motive. Nu este timp să ne oprim asupra unui anumit scandal, deoarece este urmat atât de rapid de altul.

De aceea este important, din când în când, să ne oprim - și pur și simplu să facem un bilanț a ceea ce se întâmplă.

Așadar, iată o listă de acțiuni recente întreprinse de administrația Trump. Săptămâna trecută, președintele a anunțat că o demite pe Lisa Cook, guvernatoare la Rezerva Federală, „cu efect imediat” - intensificându-și atacul asupra independenței băncii centrale. Cook este acuzată că a făcut declarații false într-o cerere de credit ipotecar - o acuzație folosită și împotriva altor adversari ai lui Trump, cum ar fi senatorul Adam Schiff.

Apoi, Casa Albă a demis-o pe Susan Monarez, șefa Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA. Pentagonul tocmai l-a demis și pe șeful Agenției de Informații a Apărării - care l-a supărat pe Trump neavând în vedere afirmația că programul nuclear al Iranului a fost distrus.

Șeful Biroului de Statistică a Muncii a fost demis la începutul lunii august pentru publicarea unor rapoarte privind locurile de muncă ce l-au nemulțumit pe președinte. Tulsi Gabbard, directoarea serviciilor naționale de informații, a anunțat recent că retrage autorizațiile de securitate a 37 de înalți oficiali ai serviciilor de informații americane - care erau aparent suspectați de neloialitate.

Întrucât membri înarmați ai Gărzii Naționale patrulează acum în Washington DC, Trump și-a anunțat planurile de a lua măsuri similare la Chicago. De asemenea, a ordonat Pentagonului să creeze noi unități ale Gărzii Naționale pentru a combate tulburările civile. Și a semnat un ordin executiv care urmărea să pedepsească arderea steagurilor cu un an de închisoare.

În ultimele zile, FBI a percheziționat casa lui John Bolton - care a fost cândva directorul de securitate națională al lui Trump, dar a devenit un critic deschis al președintelui.

Kilmar Armando Ábrego García, un imigrant pe care administrația Trump îl deportase din greșeală în El Salvador, a fost reținut din nou și amenințat cu deportarea în Uganda.

Trump este răzbunător. Nimeni nu i se opune și scapă nepedepsit. Acest lucru este valabil în egală măsură pentru un imigrant neputincios precum Ábrego García; sau pentru un fost funcționar public celebru precum Bolton.

Președintele are acum oameni care conduc agenții guvernamentale cheie - Kash Patel la FBI, Pete Hegseth la Pentagon, Gabbard la Consiliul Național de Informații - care îi vor îndeplini ordinele în mod constant. Acesta este un contrast puternic cu primul mandat al lui Trump, când chiar și figuri extrem de conservatoare, precum procurorii săi generali, Bill Barr și Jeff Sessions, refuzau uneori să execute ordinele.

Răzbunător, vanitos, încăpățânat - și înconjurat de mediocrități ambițioase - Trump este din ce în ce mai scăpat de sub control. Liderii narcisiști, oameni puternici, au provocat pagube teribile altor țări. Nu există niciun motiv să credem că America va fi diferită.

@sammagdam2 Cabinet members fell over themselves praising Trump as a savior of workers, whales, and college football, comparing him to Lincoln and declaring this the “third American Revolution.” They even demanded a Nobel Prize for his “big, beautiful face.” Forget governing, this was pure sycophancy on parade. ♬ original sound - Truth Unfiltered 🅣🅤

