UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO

Casa Albă a anunțat că președintele SUA Donald Trump urmează să facă un anunț important la ora locală 14:00 (21:00 ora României), după mai multe zile de absență publică ce au alimentat speculații cu privire la starea sa de sănătate.

Pe de altă parte, agenţia EFE și CNN au transmis că Trump va face marţi, în Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA, la câteva zile după ce preşedintele a sugerat că ar putea restabili vechiul nume al „Departamentului de Război” pentru acest minister.

UPDATE 21:55 După ce a întârziat aproape 45 de minute, Trump a anunțat că va muta Comandamentul Spațial al SUA în Alabama, anulând decizia luată de Biden de a-l menține la sediul temporar din Colorado, așa cum Yahoo.com a transmis înainte de apariția LIVE a președintelui american.

Știrea inițială

Cu 10 minute înainte de marele anunț, Truth Social, rețeaua deținută de locatarul de la Casa Albă a picat, cel mai probabil din cauza multiplelor accesări ale celor care așteptau să vadă ce zice președintele lor.

Conform Yahoo.com, Donald Trump va anunța că va muta Comandamentul Spațial al SUA în Alabama, anulând decizia luată de Biden de a-l menține la sediul temporar din Colorado, potrivit a două persoane familiarizate cu anunțul.

Ads

Funcțiile Comandamentului Spațial includ efectuarea de operațiuni precum permiterea navigației prin satelit și a comunicării trupelor, precum și furnizarea de avertizări privind lansările de rachete.

Alabama și Colorado s-au luptat mult timp pentru a revendica Comandamentul Spațial, deoarece acesta are implicații semnificative pentru economia locală. Situl a fost, de asemenea, un premiu politic, oficialii aleși atât din Alabama, cât și din Colorado afirmând că statul lor este cea mai bună locație.

Huntsville, Alabama, poreclit Orașul Rachetelor, a găzduit mult timp Arsenalul Redstone al Armatei și Centrul Marshall pentru Zboruri Spațiale al NASA. Comandamentul Apărării Spațiale și Antirachetă al Armatei se află, de asemenea, în Huntsville, care și-a primit porecla datorită rolului său în construirea primelor rachete pentru programul spațial american.

Ads