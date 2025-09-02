UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 22:02
4867 citiri
UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
Donald Trump, președintele SUA Foto: Facebook/Donald J. Trump

Casa Albă a anunțat că președintele SUA Donald Trump urmează să facă un anunț important la ora locală 14:00 (21:00 ora României), după mai multe zile de absență publică ce au alimentat speculații cu privire la starea sa de sănătate.

Pe de altă parte, agenţia EFE și CNN au transmis că Trump va face marţi, în Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA, la câteva zile după ce preşedintele a sugerat că ar putea restabili vechiul nume al „Departamentului de Război” pentru acest minister.

UPDATE 21:55 După ce a întârziat aproape 45 de minute, Trump a anunțat că va muta Comandamentul Spațial al SUA în Alabama, anulând decizia luată de Biden de a-l menține la sediul temporar din Colorado, așa cum Yahoo.com a transmis înainte de apariția LIVE a președintelui american.

Știrea inițială

Cu 10 minute înainte de marele anunț, Truth Social, rețeaua deținută de locatarul de la Casa Albă a picat, cel mai probabil din cauza multiplelor accesări ale celor care așteptau să vadă ce zice președintele lor.

Conform Yahoo.com, Donald Trump va anunța că va muta Comandamentul Spațial al SUA în Alabama, anulând decizia luată de Biden de a-l menține la sediul temporar din Colorado, potrivit a două persoane familiarizate cu anunțul.

Funcțiile Comandamentului Spațial includ efectuarea de operațiuni precum permiterea navigației prin satelit și a comunicării trupelor, precum și furnizarea de avertizări privind lansările de rachete.

Alabama și Colorado s-au luptat mult timp pentru a revendica Comandamentul Spațial, deoarece acesta are implicații semnificative pentru economia locală. Situl a fost, de asemenea, un premiu politic, oficialii aleși atât din Alabama, cât și din Colorado afirmând că statul lor este cea mai bună locație.

Huntsville, Alabama, poreclit Orașul Rachetelor, a găzduit mult timp Arsenalul Redstone al Armatei și Centrul Marshall pentru Zboruri Spațiale al NASA. Comandamentul Apărării Spațiale și Antirachetă al Armatei se află, de asemenea, în Huntsville, care și-a primit porecla datorită rolului său în construirea primelor rachete pentru programul spațial american.

Războiul din Ucraina provoacă un deficit global de trotil. Polonia a rămas singurul furnizor oficial de TNT pentru Pentagon
Războiul din Ucraina provoacă un deficit global de trotil. Polonia a rămas singurul furnizor oficial de TNT pentru Pentagon
Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a dus la un deficit semnificativ de trotil (TNT) la nivel mondial – o substanță explozivă utilizată deopotrivă în scopuri militare și...
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere" VIDEO
Donald Trump, comparat cu Nicolae Ceaușescu. Apetitul lui pentru laude este insațiabil, acuză Financial Times. "Un megaloman la conducere"VIDEO
Într-un articol intitulat "Cabinetul lingușitor al lui Trump și amenințarea la adresa democrației americane", editorialistul britanic Gideon Rachman, de la Financial Times, îl compară pe...
#Trump presedinte SUA, #anunt, #sanatate, #Pentagon , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
Digi24.ro
Putin spune ca Rusia nu s-a opus niciodata aderarii Ucrainei la UE
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  2. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  3. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie".
  4. Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat
  5. Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
  6. Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
  7. Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"
  8. Premierul Bolojan nu exclude ideea demisiei, dacă i se refuză proiectele de reformă: „Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri"
  9. Un tunisian a înjunghiat cinci persoane, într-un hotel din Franța. Agresorul a fost împușcat mortal de către polițiști
  10. A uitat 7.500 de lei în bancomat și a intrat în panică. Cum a reușit un bărbat din Tulcea să-și recupereze banii

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...