După ce a adus pacea în Gaza, Trump a complimentat-o pe Giorgia Meloni. "Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă?" VIDEO

Donald Trump și Georgia Meloni FOTO X/@MAGAVoice

În timpul summit-ului privind Gaza desfășurat luni, 13 octombrie, în Egipt, președintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenți la reuniune, informează AFP.

'Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârșitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă', a declarat președintele SUA - care a coprezidat conferința internațională - în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, notează AFP.

'Îmi asum riscul', a adăugat președintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. 'Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă? Pentru că este adevărat', a insistat Trump

'Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes', a adăugat președintele SUA.

Așezată chiar în spatele lui, șefa guvernului italian s-a mulțumit să zâmbească.

Președintele SUA este cunoscut pentru remarcile misogine pe care le face, uneori extrem de vulgare, fără ca acestea să-i afecteze cariera politică, comentează AFP.

Trump a fost în Egipt fără soția sa Melania. El a fost însoțit acolo de fiica sa, Ivanka.

