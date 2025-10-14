După ce a adus pacea în Gaza, Trump a complimentat-o pe Giorgia Meloni. "Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă?" VIDEO

În timpul summit-ului privind Gaza desfășurat luni, 13 octombrie, în Egipt, președintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenți la reuniune, informează AFP.

'Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârșitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă', a declarat președintele SUA - care a coprezidat conferința internațională - în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, lidera italiană a fost singura femeie, notează AFP.

'Îmi asum riscul', a adăugat președintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. 'Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă? Pentru că este adevărat', a insistat Trump

🇺🇸🇮🇹 Donald Trump praises Giorgia Meloni: "She wanted to be here, and she's incredible. And they really respect her in Italy. She's a very successful — very successful politician." pic.twitter.com/Cgbi2Q6ovP — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

'Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes', a adăugat președintele SUA.

Așezată chiar în spatele lui, șefa guvernului italian s-a mulțumit să zâmbească.

Președintele SUA este cunoscut pentru remarcile misogine pe care le face, uneori extrem de vulgare, fără ca acestea să-i afecteze cariera politică, comentează AFP.

Trump a fost în Egipt fără soția sa Melania. El a fost însoțit acolo de fiica sa, Ivanka.

