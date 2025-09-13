Europa l-a convins pe Trump că Moscova nu vrea pace. Trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Urmează partea dificilă

O coaliție de lideri europeni l-a convins pe președintele american Donald Trump că Rusia nu este interesată să încheie războiul din Ucraina și trebuie forțată să se așeze la masa negocierilor. Acum trebuie să convingă o Casă Albă imprevizibilă să cadă de acord asupra modului în care acest lucru va avea loc.

O serie de vizite diplomatice din ultima săptămână au văzut înalți oficiali de pe ambele părți ale Atlanticului întâlnindu-se pentru a discuta despre noi restricții financiare și planuri de întrerupere a fluxului de petrol și gaze rusești. O echipă tehnică a UE la nivel înalt a fost chiar trimisă la Washington pentru a lucra la detaliile propunerilor, ale căror obiective principale se bucură de acord reciproc, au declarat oficiali și diplomați pentru Politico.

„Trump este în sfârșit de partea noastră. Întrebarea acum este cum reconciliați cele două abordări?”, a spus un diplomat UE, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre discuțiile cu ușile închise.

În timp ce blocul comunitar pune ultimele retușuri la un nou pachet de sancțiuni - al 19-lea impus Rusiei de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Vladimir Putin în februarie 2022 - negociatorii spun în privat că cele mai eficiente acțiuni trebuie întreprinse în parteneriat cu americanii.

Și, deși există un consens larg cu privire la necesitatea de a-l presa pe Putin să vină la masa negocierilor, administrația Trump preferă să folosească instrumente comerciale precum tarifele vamale pentru a goli fondurile Kremlinului, în timp ce UE insistă asupra unor sancțiuni formale asupra întreprinderilor și instituțiilor financiare care interacționează cu Moscova.

Un al doilea diplomat al UE a declarat că se așteaptă la „discuții aprinse” cu SUA despre cum să atace efectiv Rusia.

Linii roșii

Președintele american le-a spus oficialilor UE săptămâna aceasta că dorește să impună un tarif de 100% Indiei și Chinei pentru achiziționarea de energie rusească, cu condiția ca Bruxelles-ul să urmeze exemplul. Totuși, aceasta este o imposibilitate economică și politică pentru UE.

O astfel de mișcare ar contraveni principiilor fundamentale ale UE, în special după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a reiterat opoziția față de tarife, insistând că „tarifele sunt taxe” pentru consumatorii interni. Impunerea de tarife Indiei, cu care Bruxelles-ul se apropie de un acord comercial major, și Chinei, căreia economia sa deschisă îi este puternic expusă, ar echivala cu acte colosale de autovătămare.

„Nu impunem tarife vamale. Suntem un bloc comercial. Suntem exportatori. Exporturile sunt motorul economiei UE. Acesta este ADN-ul nostru”, a declarat Agathe Demarais, cercetător senior în domeniul politicilor la Consiliul European pentru Relații Externe.

„Aceasta este pur și simplu o modalitate prin care administrația Trump poate formula o cerere nerealistă din partea partenerilor”, a adăugat Demarais.

„Partenerii vor spune nu, pentru că nu există nicio modalitate ca UE să impună tarife vamale, mai ales la acel nivel, asupra Chinei și Indiei, și apoi să spună: OK, deci partenerii noștri refuză să meargă mai departe, așa că noi nu putem merge mai departe.”

Un document de discuție recent, prezentat de președinția daneză a Consiliului UE, consultat de Politico, a explorat dacă țările UE ar fi deschise la impunerea de tarife vamale Moscovei ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al blocului comunitar. Această idee, potrivit mai multor diplomați informați despre discuții, nu a câștigat prea multă atenție în rândul miniștrilor când a fost discutată luna trecută.

Pompă pentru Trump

Trump a cerut, de asemenea, Europei să înceteze să mai cumpere combustibili fosili rusești - Kremlinul folosește veniturile pentru a plăti pentru tancurile și trupele sale - oferind un avantaj util liderilor UE care deja insistă pentru încetarea totală a importurilor din țară.

Secretarul pentru Energie, Chris Wright, a aterizat joi, 11 septembrie, la Bruxelles pentru întâlniri, unde spera să consolideze detaliile unui acord încheiat între Trump și von der Leyen pentru ca blocul comunitar să cumpere gaze, petrol și combustibil nuclear american în valoare suplimentară de 750 de miliarde de dolari.

„Acestea sunt obiective ambițioase de import de energie”, a declarat Wright reporterilor într-o conferință telefonică. „Cu siguranță, SUA pot furniza această cantitate, dar acesta este un cadru care se așteaptă ca comerțul cu energie să crească semnificativ din țara noastră... exporturile de gaze naturale lichefiate ale SUA vor înlocui restul gazelor naturale rusești care sunt încă importate în Europa.”

Într-o conferință de presă care a urmat întâlnirii cu omologul său american, comisarul pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat că intenționează să accelereze angajamentul blocului comunitar de a pune capăt tuturor importurilor de gaze naturale rusești până la sfârșitul anului 2027 - putând astfel să avanseze termenul limită dacă acesta poate fi convenit ca parte a unui compromis cu țările membre.

„Am înaintat o propunere de interzicere a importului de gaze rusești”, a spus el. „Pentru ca acest lucru... să se întâmple într-un mod care să nu ducă la creșteri de prețuri și la probleme de securitate a aprovizionării în Europa, avem nevoie de ajutorul prietenilor noștri americani. Trebuie să importăm mai mult GNL din SUA.”

Pe lângă faptul că reprezintă o oportunitate comercială majoră pentru SUA, propunerea oferă și Bruxelles-ului o contribuție mai puternică în relațiile cu țările prietenoase cu Kremlinul, precum Ungaria și Slovacia, care s-au opus planurilor de rupere a legăturilor cu Rusia.

