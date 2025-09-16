Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA. Aparținea traficanţilor de droguri. Anunțul făcut de Trump VIDEO

Președintele Donald Trump a anunțat luni, 15 septembrie, că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparținea traficanților de droguri și care se îndrepta spre Statele Unite, atacul, al doilea deja, fiind efectuat în apele internaționale și soldându-se cu trei morți.

"În această dimineață, la ordinul meu, Forțele Militare Americane au efectuat un al doilea atac cinetic împotriva unor carteluri de trafic de droguri și narcoteroriști identificați pozitiv și extraordinar de violenți, în zona de responsabilitate a SOUTHCOM. Atacul a avut loc în timp ce acești narcoteroriști confirmați din Venezuela se aflau în apele internaționale, transportând narcotice ilegale (o armă mortală care îi otrăvește pe americani), îndreptându-se spre SUA.

Aceste carteluri de trafic de droguri extrem de violente reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, a politicii externe și a intereselor vitale ale SUA. Atacul a dus la moartea a 3 teroriști de sex masculin în acțiune. Nicio forță americană nu a fost rănită în acest atac. ATENȚIE - DACĂ TRANSPORTAȚI DROGURI CARE POT UCIDE AMERICANI, VĂ VÂNĂM! Activitățile ilicite ale acestor carteluri au provocat CONSECINȚE DEVASTANTE ASUPRA COMUNITĂȚILOR AMERICANE TIMP DE DECENII, ucigând milioane de cetățeni americani. Gata! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!!!", a scris pe Truth Social președintele american.

Ads

Primul atac asupra unei nave venezuelene de traficanți de droguri a avut loc pe 3 septembrie.

Donald Trump a confirmat și atunci atacul. Potrivit președintelui american, la bord se afla o încărcătură de droguri și un echipaj de traficanți declarat drept grupare teroristă.

Acțiunea militară din Caraibe a militarilor americani a fost un real succes, a transmis Donald Trump. Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

Ads