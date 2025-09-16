Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA. Aparținea traficanţilor de droguri. Anunțul făcut de Trump VIDEO

Autor: Adrian Zia
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 23:53
739 citiri
Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA. Aparținea traficanţilor de droguri. Anunțul făcut de Trump VIDEO
Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA FOTO X/@nypost

Președintele Donald Trump a anunțat luni, 15 septembrie, că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparținea traficanților de droguri și care se îndrepta spre Statele Unite, atacul, al doilea deja, fiind efectuat în apele internaționale și soldându-se cu trei morți.

"În această dimineață, la ordinul meu, Forțele Militare Americane au efectuat un al doilea atac cinetic împotriva unor carteluri de trafic de droguri și narcoteroriști identificați pozitiv și extraordinar de violenți, în zona de responsabilitate a SOUTHCOM. Atacul a avut loc în timp ce acești narcoteroriști confirmați din Venezuela se aflau în apele internaționale, transportând narcotice ilegale (o armă mortală care îi otrăvește pe americani), îndreptându-se spre SUA.

Aceste carteluri de trafic de droguri extrem de violente reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, a politicii externe și a intereselor vitale ale SUA. Atacul a dus la moartea a 3 teroriști de sex masculin în acțiune. Nicio forță americană nu a fost rănită în acest atac. ATENȚIE - DACĂ TRANSPORTAȚI DROGURI CARE POT UCIDE AMERICANI, VĂ VÂNĂM! Activitățile ilicite ale acestor carteluri au provocat CONSECINȚE DEVASTANTE ASUPRA COMUNITĂȚILOR AMERICANE TIMP DE DECENII, ucigând milioane de cetățeni americani. Gata! Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme!!!", a scris pe Truth Social președintele american.

Primul atac asupra unei nave venezuelene de traficanți de droguri a avut loc pe 3 septembrie.

Donald Trump a confirmat și atunci atacul. Potrivit președintelui american, la bord se afla o încărcătură de droguri și un echipaj de traficanți declarat drept grupare teroristă.

Acțiunea militară din Caraibe a militarilor americani a fost un real succes, a transmis Donald Trump. Armata „a tras asupra unei nave (…), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat președintele american în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Secretarul de stat Marco Rubio a declarat pe X că nava era operată de o „organizație teroristă dedicată traficului de droguri”.

Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk,...
#Trump presedinte SUA, #nava aruncata aer, #nava venezuela, #traficanti droguri , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
Digi24.ro
FOTO Revolutia generatiei Z care rascoleste un continent. Ce se intampla in Asia
Adevarul.ro
Scene socante in Capitala: un plutonier a atacat pompierii veniti sa stinga incendiul provocat de el si i-a lovit pe politisti

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Londra a dezvăluit de ce Putin nu încheie războiul: Un mesaj clar al Rusiei pentru Trump și aliații săi
  2. Uriașul exercițiu militar Rusia - Belarus poate avea „răsturnări de situație neașteptate”, avertizează șeful armatei din Finlanda, care are peste 1000 de kilometri de graniță cu Rusia
  3. Imagini dramatice cu o navă din Venezuela aruncată în aer de armata SUA. Aparținea traficanţilor de droguri. Anunțul făcut de Trump VIDEO
  4. Summit urgent convocat de liderii arabi și musulmani, după atacul israelian de săptămâna trecută de la Doha. Emirul Qatarului: "Intenționează să facă negocierile să eșueze"
  5. Președintele Nicușor Dan transmite o critică la adresa DNA: "Există zone de mare corupție care nu sunt atacate"
  6. Român acuzat că a împrăștiat urină și fecale pe sinagogi din Londra, ținut în arest preventiv până la proces. De ce s-a declarat judecătoarea îngrijorată de sănătatea lui mintală
  7. Polițiștii au ridicat de la priveghi patru bărbați care ar fi participat la încăierarea din Craiova, soldată cu un mort și patru răniți
  8. Președintele Nicușor Dan recunoaște că România nu știe ce se afla în drona rusească: "Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată"
  9. Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
  10. România va deveni un hub regional pentru producția de drone, în colaborare cu Ucraina, anunță ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu