JD Vance, gata să-i ia locul lui Trump la Casa Albă. "Tragedie teribilă"

JD Vance a declarat că este pregătit să preia președinția „dacă Doamne ferește, i se întâmplă o tragedie teribilă” lui Donald Trump, scrie The Independent.

Într-un interviu amplu acordat USA TODAY, vicepreședintele a spus că este „încrezător” că președintele Trump își va duce până la capăt restul mandatului, dar a adăugat că a beneficiat de mult „antrenament la locul de muncă”.

De asemenea, el a insistat față de corespondenta Casei Albe, Francesca Chambers, că Trump se află într-o „sănătate incredibil de bună”, în ciuda întrebărilor recente despre starea de bine fizică a președintelui.

„Are o energie incredibilă și, deși majoritatea oamenilor care lucrează în jurul președintelui Statelor Unite sunt mai tineri decât el, cred că descoperim că el este de fapt ultima persoană care adoarme, este ultima persoană care dă telefoane noaptea și este prima persoană care se trezește și prima persoană care dă telefoane dimineața.

Da, se întâmplă tragedii teribile, dar sunt foarte încrezător că președintele Statelor Unite este într-o formă bună, își va îndeplini restul mandatului și va face lucruri mărețe pentru poporul american”, a spus Vance.

„Și dacă, Doamne ferește, va avea loc o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o pregătire la locul de muncă mai bună decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a adăugat el.

Conform celui de-al 25-lea amendament al Constituției SUA, vicepreședintele își asumă titlul și responsabilitățile complete ale președintelui dacă acesta decedează, demisionează sau este înlăturat din funcție. Au existat nouă cazuri în care un vicepreședinte i-a succedat președintelui său pe parcursul unui mandat.

Ads

De exemplu, Calvin Coolidge a fost vicepreședinte sub Warren G. Harding și a devenit președinte după moartea subită a lui Harding pe 2 august 1923.

Comentariile lui Vance vin în urma îngrijorărilor recente legate de sănătatea lui Trump, după ce au fost observate vânătăi vizibile pe mâinile sale. Într-o apariție ulterioară, vânătăile păreau a fi acoperite de un machiaj aplicat prost.

Semnele au apărut pentru prima dată vara trecută, când purtătoarea de cuvânt a campaniei de atunci, Karoline Leavitt - acum secretar de presă al Casei Albe - le-a atribuit faptului că Trump „lucra constant și strângea mâna cu oamenii toată ziua, în fiecare zi”.

Întrebările au reapărut luna trecută, după ce o serie de fotografii au arătat gleznele lui Trump foarte umflate, ceea ce a determinat un memorandum din partea medicului președintelui, Dr. Sean Barbabella, care leagă umflăturile ca fiind rezultatul „insuficienței venoase cronice”, pe care a numit-o o „afecțiune benignă și comună” pentru cineva de vârsta lui Trump.

Ads

La începutul acestei luni, președintele Trump l-a numit pe Vance moștenitorul său, lăudând o serie de membri ai cabinetului care continuă proiectul MAGA până în 2028.

Trump a fost întrebat de corespondentul Fox News de la Casa Albă, Peter Doocy, cine va conduce MAGA în următoarea cursă prezidențială.

„În acest weekend, secretarul de stat Rubio a spus că JD Vance ar fi un candidat excelent. Ați putea elimina chiar acum întregul câmp republican. Sunteți de acord că moștenitorul aparent al MAGA este JD Vance?”, a întrebat Doocy.

„Ei bine, cred că cel mai probabil. Ca să fim corecți, el este vicepreședintele și cred că Marco este, de asemenea, cineva care s-ar putea asocia cu JD într-o formă”, a răspuns Trump.

Ads