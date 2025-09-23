Macron l-a "înțepat" pe Trump după ce acesta a "cerșit" Premiul Nobel de la tribuna Adunării Generale ONU. "Este posibil doar dacă oprești acest război" VIDEO

Președintele francez Emmanuel Macron a replicat marți președintelui american Donald Trump cu privire la dorința sa repetată de a câștiga Premiul Nobel pentru Pace, provocându-l să pună capăt războiului din Gaza.

Și, la o zi după ce a condus un summit istoric al Adunării Generale a Națiunilor Unite pe tema statului palestinian, Macron a criticat afirmația lui Trump conform căreia recunoașterea unui stat palestinian a fost „o recompensă” pentru Hamas, scrie Politico.

Președintele francez a declarat, într-un interviu acordat postului francez BFMTV, că este „total greșit” faptul că recunoașterea a fost un cadou pentru Hamas. În schimb, l-a îndemnat pe Trump să facă presiuni asupra Israelului dacă dorește să obțină Premiul Nobel pentru Pace.

„Văd un președinte american activ, care își dorește pacea... care își dorește Premiul Nobel pentru Pace. Dar Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești acest război”, a declarat Macron, marți.

„Trebuie să punem presiune pe guvernul Israelului pentru ca acesta... să oprească acest război și să obțină eliberarea celor 48 de ostatici”, a continuat el. „Este posibil, nimic nu este predestinat.”

În discursul său adresat ONU, marți, Trump și-a reiterat afirmația că „a pus capăt la șapte războaie de nesfârșit” și că toată lumea spune că „ar trebui să primească Premiul Nobel pentru Pace”.

Comentariile președintelui francez au venit în contextul în care liderii europeni sunt din ce în ce mai frustrați de reticența aparentă a lui Trump de a impune sancțiuni Rusiei din cauza invaziei continue a Ucrainei sau de a pune presiune pe Israel pentru a pune capăt operațiunilor militare din Fâșia Gaza.

Macron trata de ganarse a Trump: “Solo conseguirá el Nobel de la Paz si detiene este conflicto. Así que hay que presionar al Gobierno israelí para que pare”pic.twitter.com/bDL3Uw6HJR — Antonio Delgado (@adelgadoRne) September 23, 2025

La rândul său, Macron a înfuriat SUA și Israelul prin eforturile sale de a determina țările occidentale să recunoască un stat palestinian, la reuniunea anuală a Națiunilor Unite din această săptămână. Luni, Macron însuși a recunoscut statul palestinian, după ce Regatul Unit, Australia și Canada au făcut aceeași mișcare.

Trump a criticat acest val în favoarea recunoașterii ca fiind „o recompensă pentru aceste atrocități oribile, inclusiv cea din 7 octombrie”.

Trump a mai spus că este „profund angajat” în căutarea unui armistițiu în Gaza, dar că grupul militant Hamas „a respins în mod repetat oferte rezonabile de a face pace”.

În interviul său de după discursul lui Trump, Macron a replicat că recunoașterea unui stat palestinian este o modalitate de a „izola” Hamas, deoarece întărește Autoritatea Palestiniană și o încurajează să facă reforme.

