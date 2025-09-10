Prima reacție a lui Trump după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian polonez. "Hai că începe!"

Președintele american Donald Trump a reacționat miercuri seară, 10 septembrie, după ce Rusia a invadat cu drone spațiul aerian al Poloniei.

Trump a postat pe rețeaua Truth Social un mesaj misterios în care întreabă de ce a încălcat Rusia spațiul aerian polonez, după care parcă anunță ceva, dar numai el știe ce.

"Ce se întâmplă cu încălcarea de către Rusia a spațiului aerian al Poloniei cu drone? Hai că începe!", a scris liderul de la Casa Albă pe rețeaua de socializare pe care o deține.

Armata poloneză a doborât marți noapte, 9 septembrie, mai multe drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei în timpul unui atac asupra Ucrainei, incident ce a determinat închiderea unor aeroporturi și mobilizarea avioanelor NATO.

Autoritățile de la Varșovia au ridicat nivelul de alertă și au avertizat populația să rămână în case, în timp ce exercițiile militare ruso-belaruse programate în apropierea graniței sporesc tensiunile regionale.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avut o primă reacție de la sediul Alianței din Bruxelles, ca urmare a incidentului grav cu dronele rusești care au intrat în Polonia. Șeful alianței nord-atlantice a spus că aliații s-au consultat deja și că toți sunt solidari cu Polonia.

Kremlinul evită să comenteze direct asupra incidentului cu dronele din Polonia, delegând responsabilitatea Ministerului Apărării și respinge acuzațiile UE și NATO privind o presupusă provocare rusă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov susține că Rusia nu a primit nicio solicitare oficială de contact din partea Poloniei și critică frecvența acuzațiilor „fără argumente” la adresa Moscovei.

Întrebat despre incidentul cu drone din Polonia și despre remarcile premierului polonez Donald Tusk, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Reuters: „În acest caz, nu am dori să comentăm în niciun fel. Nu este responsabilitatea noastră - este prerogativa Ministerului Apărării”.

Peskov a mai spus că Polonia nu a contactat Rusia pentru lămuriri, dar a respins acuzațiile Uniunii Europene și NATO conform cărora Rusia a comis o provocare.

