Momentul în care Trump scapă o înjurătură în timp ce vorbea despre președintele Venezuelei VIDEO

Președintele Donald Trump a declarat vineri că președintele venezuelean Nicolas Maduro nu vrea să „se pună” cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor crescânde între Washington și Caracas. Liderul de la Casa Albă a folosit însă un limbaj vulgar pentru a-și exprima ideea: “He doesn't want to f*ck around with the United States”, relatează Reuters.

Comentariile lui Trump au venit în contextul în care Reuters a notat că armata americană a reținut doi supraviețuitori pe o navă a Marinei, după ce un atac american asupra unei nave suspectate de trafic de droguri în Caraibe a dus la moartea altor două persoane.

Atacul de joi a fost cel mai recent dintr-o campanie declarată de Trump împotriva unei amenințări „narcoteroriste” care, potrivit lui, provine din Venezuela și are legătură cu Maduro.

Ca răspuns la întrebarea unui reporter cu privire la informațiile potrivit cărora Maduro ar fi oferit „totul”, inclusiv resursele naturale ale țării membre OPEC, pentru a încheia un acord cu SUA, Trump a declarat: „A oferit totul. Ai dreptate. Știi de ce? Pentru că nu vrea să se pună (f*ck around) cu Statele Unite”.

Declarațiile lui Trump, făcute în timpul unei apariții comune cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, au avut loc pe fondul unei consolidări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare F-35, un submarin nuclear și aproximativ 6.500 de soldați.

🚨 HOLY CRAP! PRESIDENT TRUMP on Venezuela dictator MADURO: "He has offered everything. You know why? He doesn't want to F*CK AROUND with the United States!" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/F3ZgdImfBb — Eric Daugherty (@EricLDaugh) October 17, 2025

