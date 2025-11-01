"În timp ce lumea se duce dracului, el face bani". Atac devastator la Trump al lui Harrison Ford. "Nu cunosc un criminal mai mare din istorie"

Celebrul actor american Harrison Ford a declarat că atacul lui Donald Trump asupra măsurilor de abordare a crizei climatice „mă sperie de moarte” și îl plasează pe președintele SUA printre cei mai răi criminali din istorie.

Într-un atac vehement la adresa președintelui, Ford a declarat pentru The Guardian că Trump „nu are politici, are capricii. Mă sperie de moarte. Ignoranța, aroganța, minciunile, perfidia. [Trump] știe mai bine, dar este un instrument al status quo-ului și face bani, cu toată puterea, în timp ce lumea se duce dracului”, relatează The Guardian.

Legendarul actor din Star Wars și Indiana Jones, în vârstă de 83 de ani, a adăugat: „Este incredibil. Nu cunosc un criminal mai mare din istorie.”

În cel de-al doilea mandat de președinte, Trump a început să desființeze măsurile de protecție a climei și a aerului curat, a oprit proiectele de energie curată, a îndemnat companiile de petrol și gaze să „foreze, să foreze, să foreze” pentru combustibilii fosili care supraîncălzesc planeta, a concediat sute de oameni de știință, ștergându-le în același timp lucrările și chiar a interzis mențiunile despre „schimbările climatice” și „emisii” în cadrul guvernului.

Trump, care a retras din nou SUA din acordul climatic de la Paris, a vizat și politicile climatice ale altor țări, presând Marea Britanie să-și dărâme turbinele eoliene „urâte” în favoarea mai multor foraje petroliere și cerând Uniunii Europene să își retragă regulile climatice și să cumpere mai mult petrol și gaze americane.

Schimbările climatice au fost „cea mai mare escrocherie comisă vreodată asupra lumii”, a spus Trump într-un discurs adresat Națiunilor Unite luna trecută. „Dacă nu scăpați de această escrocherie verde, țara voastră va da faliment. Aveți nevoie de granițe puternice și de surse tradiționale de energie dacă vreți să fiți din nou măreți.”

Ford, un susținător veteran al mediului, a spus că antipatia lui Trump față de turbinele eoliene se datorează faptului că „pur și simplu nu a văzut una de aur” și că moștenirea președintelui în ceea ce privește criza climatică ar fi „o expresie clară a ignoranței, a aroganței și a subterfugiului intenționat”.

Lumea – inclusiv SUA, al doilea cel mai mare poluator cu carbon – continuă să fie în urmă în efortul de a reduce emisiile care produc încălzirea planetei pentru a combate dezastrul de tipul celui suferit săptămâna aceasta de Jamaica, care a fost lovită de un uragan de categoria 5, despre care oamenii de știință spun că a fost probabil accelerat de o atmosferă și un ocean mai calde.

La începutul acestui an, Ford însuși a trebuit să fie evacuat din cauza incendiilor enorme care au cuprins părți din Los Angeles (și care au fost mai probabile din cauza încălzirii globale), deși casa sa din Brentwood a fost cruțată de distrugere, spre deosebire de cele ale multor alte celebrități.

Creșterea temperaturilor globale face ravagii dincolo de dezastre spectaculoase precum uraganul Melissa și incendiile din Los Angeles, un studiu major din această săptămână constatând că excesul de căldură ucide acum o persoană pe minut în întreaga lume.

„Știam că va veni, predic aceste lucruri de 30 de ani”, a spus Ford despre aceste dezastre alimentate de climă. „Tot ce am spus despre schimbările climatice s-a adeverit. De ce nu este suficient pentru a alarma oamenii și a-și schimba comportamentele? Din cauza status quo-ului înrădăcinat.”

Cu toate acestea, lumea adoptă din ce în ce mai mult forme de energie mai curate, deși într-un ritm mai lent decât este necesar pentru a preveni escaladarea impactului climatic, iar Ford a spus că are speranța că viziunea lui Trump, dominată de combustibilii fosili, nu va prevala.

„Pierde teren pentru că tot ce spune este o minciună”, a spus Ford. „Sunt încrezător că putem atenua [schimbările climatice], că putem câștiga timp pentru a schimba comportamentele, pentru a crea noi tehnologii, pentru a ne concentra mai mult pe implementarea acestor politici.”

„Dar trebuie să dezvoltăm voința politică și sofisticarea intelectuală pentru a realiza că noi, ființele umane, suntem capabile de schimbare. Suntem incredibil de adaptabili, suntem incredibil de inventivi. Dacă ne concentrăm asupra unei probleme, o putem rezolva de cele mai multe ori.”

Ford a vorbit cu The Guardian cu puțin timp înainte de a primi premiul pentru leadership în conservare, la o ceremonie de miercuri seară la Muzeul Field din Chicago. Premiul a fost acordat de fundația regretatului biolog EO Wilson, care a inventat termenul „biodiversitate”. Wilson, mirmecolog, s-a împrietenit cu Ford după ce au lucrat împreună la campanii de conservare și au numit o specie de furnică după actor.

Wilson a propus ca jumătate din planetă să fie protejată pentru natură, pentru a stopa pierderile devastatoare pentru specii și ecosisteme, o inițiativă pe care fundația sa și Ford continuă să o susțină. La nivel mondial, peste 100 de țări s-au angajat să conserve un procent mai modest de 30% din uscat și mări până în 2030 și, deși s-au făcut progrese în ultimul an, abia jumătate din acest obiectiv a fost atins, arată un nou raport al fundației lui Wilson.

„Suntem la limită”, a spus Ford despre pierderea continuă a naturii din cauza defrișărilor, poluării și a altor distrugeri cauzate de om.

„Populațiile indigene sunt administratorii unei mari părți din pădurile rămase în picioare și au speranța că aceste locuri prețioase pot fi conservate. Știința a dovedit valoarea conservării lor, dar asta nu le împiedică să fie invadate, iar protecția care le este acordată este fragilă în unele dintre țările în care există aceste bunuri.”

