Trump avertizează Israelul că va pierde sprijinul SUA dacă anexează Cisiordania. "Mi-am dat cuvântul țărilor arabe"

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 22:57
Donald Trump, președintele SUA FOTO Hepta

Președintele american Donald Trump a avertizat că Israelul va pierde 'sprijinul Statelor Unite' dacă va anexa Cisiordania, într-un interviu acordat revistei Time și publicat joi, 23 octombrie.

Întrebat despre aceste planuri de anexare în interviul despre care ziarul afirmă că a fost realizat telefonic pe 15 octombrie, Trump a răspuns: 'Nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla pentru că mi-am dat cuvântul țărilor arabe', ca parte a negocierilor de încetare a focului din Fâșia Gaza.

'Și nu puteți face asta acum. Israelul ar pierde tot sprijinul Statelor Unite dacă s-ar întâmpla asta', a adăugat el.

Interviul a fost publicat în timp ce vicepreședintele american JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, care a sosit în Israel joi seara, și-au exprimat indignarea față de decizia Knessetului (parlamentul israelian) de a examina două proiecte de lege care vizează extinderea suveranității israeliene asupra Cisiordaniei, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Pentru Washington, un astfel de proiect de lege subminează eforturile de consolidare a fragilului armistițiu din Fâșia Gaza după doi ani de război devastator, declanșat de un atac al grupării Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

În interviul acordat publicației Time, liderul republican a discutat, de asemenea, despre cum a făcut presiuni asupra premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru a-l convinge să accepte planul de pace.

'Bibi, nu poți lupta împotriva întregii lumi', a susținut el că i-ar fi spus lui Netanyahu în timpul unei conversații telefonice. 'Știți, l-am oprit pentru că ar fi continuat. Ar fi putut continua ani de zile', a mai spus Trump.

Președintele american a declarat, de asemenea, că este încrezător că Arabia Saudită va normaliza relațiile cu Israelul până la sfârșitul anului.

'Nu mai există amenințarea iraniană (după atacurile israeliene și americane). Avem pace în Orientul Mijlociu', a asigurat el, adăugând că 'știe' că țările se vor alinia 'foarte repede' la Acordurile Abraham.

Întrebat dacă acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul anului, el a răspuns: 'Da, cred că da'.

În 2020, Acordurile Abraham, mediate de Donald Trump în timpul primului său mandat la Casa Albă, au dus la normalizarea relațiilor dintre Israel și mai multe țări arabe.

Președintele american a remarcat, de asemenea, ceea ce el a numit o lipsă de conducere reală în rândul palestinienilor, lăudând în același timp relația sa cu președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas, și spunând că va 'lua o decizie' cu privire la eliberarea de către Israel a lui Marwan Barghouti, celebrul lider palestinian închis în Israel.

