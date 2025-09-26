Trump s-a transformat în doctor și face recomandări despre cum, când și în ce fel se fac vaccinurile. "Femei însărcinate, nu folosiți..."

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 19:36
324 citiri
Trump s-a transformat în doctor și face recomandări despre cum, când și în ce fel se fac vaccinurile. "Femei însărcinate, nu folosiți..."
Donald Trump, președintele SUA FOTO Truth Social/Donald J. Trump

Președintele american Donald Trump a afirmat luni, 22 septembrie, că utilizarea acetaminofenului, principalul ingredient din Tylenol, în timpul sarcinii poate cauza un risc crescut de autism, în ciuda dovezilor limitate care sugerează o legătură.

În timpul unei conferințe de presă care a avut loc la Casa Albă, Trump a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) va notifica imediat medicii că „recomandă insistent femeilor să limiteze utilizarea Tylenol în timpul sarcinii, cu excepția cazului în care este necesar din punct de vedere medical”. De asemenea, el a spus că FDA va actualiza eticheta pentru acetaminofen, a scris publicația nj.com.

„În mod ideal, nu îl iei tot, dar dacă trebuie, dacă nu poți rezista, dacă există o problemă, vei ajunge să o faci”, a spus Trump în timpul discursului său.

Vineri, 26 septembrie, liderul american a revenit asupra subiectului pe rețeaua socială Truth Social. El le-a îndemnat pe femeile însărcinate să nu folosească Tylenol decât dacă este absolut necesar.

"Femei însărcinate, nu folosiți Tylenol decât dacă este absolut necesar, nu administrați Tylenol copilului dvs. mic, practic nicio doză", a recomandat el.

Apoi, președintele s-a transformat în medic și a dat indicații despre cum și când să se facă alte vaccinuri. Astfel, el a scris pe rețeaua socială despre MMR (un vaccin care protejează împotriva a trei infecții virale grave: rujeola, oreionul și rubeola), vaccinul pentru varicelă și cel pentru hepatita B.

"Împărțiți vaccinul MMR în trei injecții complet separate (nu amestecate), faceți vaccinul pentru varicelă separat, faceți vaccinul pentru hepatita B la 12 ani sau mai mult și, important, administrați vaccinul în 5 vizite la medic separate. Președintele DJT", a scris locatarul de la Casa Albă pe rețeaua pe care o deține.

Președintele Colegiului American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că noile îndrumări ale lui Trump „nu sunt susținute de întregul corp de dovezi științifice și simplifică periculos cauzele numeroase și complexe ale problemelor neurologice la copii”.

„Sugestiile conform cărora utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii provoacă autism nu sunt doar foarte îngrijorătoare pentru medici, ci și iresponsabile atunci când se ia în considerare mesajul dăunător și confuz pe care îl transmit pacientelor însărcinate, inclusiv celor care ar putea avea nevoie să se bazeze pe acest medicament benefic în timpul sarcinii”, a declarat președintele, Steven J. Fleischman, într-un comunicat.

Alte organizații din domeniul sănătății au remarcat că nu există dovezi concludente noi care să justifice o modificare a îndrumărilor.

Între timp, oficialii administrației au făcut referire la un studiu realizat de Mount Sinai și Universitatea Harvard, publicat în august, care a analizat studiile existente și a concluzionat că administrarea de acetaminofen în timpul sarcinii poate crește riscul de autism și ADHD la copil.

Ce este Tylenol

Tylenol este una dintre cele mai cunoscute mărci de analgezice din Statele Unite și Canada, utilizată pentru reducerea durerii și a febrei. Substanța sa activă este acetaminofenul, cunoscut în afara Americii de Nord sub denumirea de paracetamol – un compus considerat de mult timp drept una dintre opțiunile sigure de tratament pentru femeile însărcinate.

Chiar dacă anumite studii au sugerat o posibilă asociere între expunerea prenatală la paracetamol și un risc crescut de tulburări de dezvoltare, precum autismul, experții avertizează că aceste rezultate sunt inconsistente și nu demonstrează o relație de cauzalitate:

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze o relație cauzală”, a declarat Monique Botha, specialistă în psihologia socială și a dezvoltării, afiliată Universității Durham.

