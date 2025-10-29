Trump nu poate candida pentru al treilea mandat la Casa Albă, chiar dacă ar vrea. Modificarea Constituției ar dura aproximativ 10 ani pentru a se ratifica ceea ce ar trebui aprobat VIDEO

Marti, 28 Octombrie 2025, ora 23:43
Trump nu poate candida pentru al treilea mandat la Casa Albă, chiar dacă ar vrea. Modificarea Constituției ar dura aproximativ 10 ani pentru a se ratifica ceea ce ar trebui aprobat VIDEO
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@aboadam3738

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a declarat marţi, 28 octombrie, că a discutat cu preşedintele Donald Trump despre limitele Constituţiei SUA şi consideră că nu mai este suficient timp pentru a modifica documentul fondator pentru a permite miliardarului un al treilea mandat la Casa Albă, relatează Reuters.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a refuzat luni, 27 octombrie, să declare în mod categoric că nu va candida pentru un al treilea mandat, menţinând speculaţiile cu privire la modul în care ar putea încerca să-şi prelungească mandatul.

„A fost o perioadă minunată. Dar cred că preşedintele ştie - şi am discutat despre asta - despre constrângerile Constituţiei”, a declarat Johnson reporterilor de la Capitol Hill, adăugând că a vorbit cu Trump în urmă cu o oră, în timp ce preşedintele călătoreşte în Asia.

„Nu văd o modalitate de a modifica Constituţia (SUA), deoarece, după cum ştiţi cu toţii, este nevoie de aproximativ 10 ani pentru ca toate statele să ratifice ceea ce ar trebui aprobat de două treimi din Camera Reprezentanţilor şi de trei sferturi dintre state”, a arătat el. „Nu văd o cale pentru asta”, a adăugat liderul republican.

Aliaţii lui Trump, inclusiv Steve Bannon, au menţionat planuri de a testa limita de două mandate prevăzută în al 22-lea amendament al Constituţiei SUA. Trump a vorbit public despre acest lucru la mitinguri şi vinde şepci „Trump 2028”, referindu-se la următoarele alegeri prezidenţiale din acel an.

„Se distrează cu asta, provocând democraţii care sunt îngroziţi de perspectiva” unui alt mandat al lui Trump, a spus Johnson.

Mandatul actual al lui Trump se încheie în ianuarie 2029.

Luni, Trump i-a indicat pe vicepreşedintele JD Vance şi pe secretarul de stat Marco Rubio ca fiind „oameni minunaţi” care ar putea candida la preşedinţie în 2028.

Dacă ar încerca să candideze pentru un alt mandat, Trump ar avea 82 de ani în 2028, ceea ce l-ar face cel mai în vârstă preşedinte al SUA din istorie.

Trump nu se oprește. Va aplica noi sancțiuni dure Rusiei. "Președintele deține toate cărțile, aceasta este doar o carte pe care o joacă"
Trump nu se oprește. Va aplica noi sancțiuni dure Rusiei. "Președintele deține toate cărțile, aceasta este doar o carte pe care o joacă"
Președintele SUA, Donald Trump, va îndeplini sarcinile și va aplica noi sancțiuni dure împotriva Rusiei în domeniul petrolului, pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încheierea...
Pe cine pregătește Trump pentru nominalizarea prezidențială din 2028. I-ar plăcea și un al treilea mandat. "Am cele mai bune cifre dintotdeauna"
Pe cine pregătește Trump pentru nominalizarea prezidențială din 2028. I-ar plăcea și un al treilea mandat. "Am cele mai bune cifre dintotdeauna"
Președintele american Donald Trump a comentat luni, 27 octombrie, cu privire la cine ar putea conduce Partidul Republican după ce el se va retrage, numindu-i pe secretarul de stat Marco Rubio și...
