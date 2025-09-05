Trump ia peste picior India şi Rusia, pierdute în "bezna cea mai adâncă a Chinei". "N-au decât să aibă un viitor lung şi prosper împreună!"

Președintele american Donald Trump a avut vineri, 5 septembrie, un comentariu sarcastic și critic la adresa Rusiei și Indiei, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, constatând că cele două țări s-au subordonat Chinei. El a reacționat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează o nouă ordine mondială în care este contestat rolul de lider al SUA.

„Se pare că am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. N-au decât să aibă un viitor lung și prosper împreună!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social, însoțită de o fotografie cu cei trei lideri mondiali - președintele rus Vladimir Putin, premierul indian Narendra Modi și gazda lor, președintele chinez Xi Jinping.

Întrebat despre postarea lui Trump, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Indiei a declarat reporterilor din New Delhi că nu are niciun comentariu, scrie Reuters. Reprezentanții Beijingului și Moscovei nu au putut fi contactați imediat pentru a comenta postarea lui Trump pe platforma sa Truth Social, adaugă agenția de presă.

Xi a găzduit săptămâna aceasta peste 20 de lideri ai unor țări non-occidentale la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) în orașul portuar chinez Tianjin. Această reuniune, la care au participat inclusiv președintele rus Vladimir Putin și prim-ministrul indian Narendra Modi, a continuat miercuri cu o fastuoasă paradă militară marcând înfrângerea Japoniei și încheierea celui de-al Doilea Război Mondial.

Putin și Modi au fost văzuți ținându-se de mână la summit, în timp ce se îndreptau spre Xi, înainte ca cei trei să stea unul lângă altul.

Relațiile tot mai bune ale lui Modi cu China vin în contextul în care Trump a răcit relațiile dintre SUA și India pe fondul tensiunilor comerciale și al altor dispute.

La începutul acestei săptămâni, Trump s-a declarat „foarte dezamăgit” de Putin, dar a dat asigurări că nu este îngrijorat de relațiile tot mai strânse dintre Rusia și China.

El a impus un tarif de 50 la sută mărfurilor din India, pentru a o sancționa că achiziționează petrol de la Rusia, iar într-o convorbire telefonică pe care a avut-o joi cu mai mulți lideri europeni, Trump și-ar fi exprimat frustrarea că UE - în speță Slovacia și Ungaria - continuă să achiziționeze resurse energetice din această țară supusă sancțiunilor internaționale ca urmare a invadării Ucrainei în 2022.

După ce i-a întins covorul roșu în Alaska, Trump l-a acuzat miercuri pe Putin de conspirație cu China și Coreea de Nord, după ce liderii celor trei țări au organizat o demonstrație de unitate la Beijing, cu ocazia unei comemorări fastuoase a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial. El a spus că a „urmărit” evenimentul fastuos organizat de China cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a înfrângerii Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial și spune că „a înțeles motivul” pentru care acesta i-a reunit pentru prima dată în mod public liderii Chinei, Rusiei și Coreei de Nord.

„Mi s-a părut foarte, foarte impresionant”, a mărturisit Trump. „Dar am înțeles motivul pentru care au făcut asta”, a adăugat el. „Ei sperau că eu mă voi uita la eveniment și m-am uitat”, a spus Trump.

„ relația mea cu toți este foarte bună”, a asigurat șeful Casei Albe. „Vom afla cât de bună este în următoarea săptămână sau două”, a adăugat enigmatic Donald Trump, referindu-se probabil la eventuale sancțiuni.

În timp ce parada din China era în desfășurare, Trump a postat o remarcă sarcastică pe platforma sa socială Truth Social. „Fie ca președintele Xi și minunatul popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat”, a scris președintele SUA. „Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el. Întrebat miercuri dacă ar fi participat la paradă în cazul în care ar fi fost invitat, Trump a răspuns: „Nu ar fi fost locul meu (acolo)”.

Șeful Casei Albe nu s-a abținut totuși să mai facă un comentariu care îi reflectă frustrarea. „Nu cred că Americii, Statelor Unite, le-a fost recunoscut meritul pentru ajutorul acordat Chinei în obținerea libertății”, a spus Trump, referindu-se la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, ca urmare a lansării bombelor nucleare de către SUA la Hiroshima și Nagasaki. „Am fost foarte surprins. Am urmărit discursul aseară. Președintele Xi este un prieten al meu, dar consider că SUA ar fi trebuit menționate aseară în timpul discursului, deoarece am ajutat China foarte mult”, a spus Trump în Biroul Oval.

