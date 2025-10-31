Viktor Orban, refuzat de Trump. Ungaria nu mai poate importa petrol rusesc. "Prietenul meu a cerut o scutire, dar nu am acordat-o"

Președintele Donald Trump a declarat vineri, 31 octombrie, că prim-ministrul ungar Viktor Orbán a solicitat Statelor Unite o scutire de la sancțiuni pentru achiziționarea de petrol rusesc, dar că SUA nu i-au acordat-o, scrie CNN.

„El a cerut o scutire. Noi nu am acordat-o, dar el, Viktor, prietenul meu, a cerut o scutire”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One.

CNN a relatat anterior că cei doi lideri urmează să se întâlnească săptămâna viitoare, la doar câteva săptămâni după ce o întâlnire față în față planificată la Budapesta între Trump și președintele rus Vladimir Putin a fost anulată.

Săptămâna trecută, SUA au impus sancțiuni Rusiei pentru prima dată în al doilea mandat al lui Trump, vizând companiile petroliere rusești. Orbán a mai spus că a discutat cu compania ungară de petrol și gaze pe această temă și că Ungaria lucrează la o modalitate de a „eluda” sancțiunile americane.

Orban se gudură pe lângă Trump

Premierul ungar Viktor Orban a declarat, vineri, 31 octombrie, că speră să-l convingă pe președintele Donald Trump că Ungaria ar trebui să fie scutită de sancțiunile americane asupra petrolului rusesc, din cauza dependenței sale ridicate de rețelele de conducte pentru aprovizionarea cu energie.

Orban a afirmat că va discuta cu Trump despre sancțiunile americane asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, la o întâlnire programată a avea loc în 7 noiembrie, și că speră că va încheia un acord economic amplu cu Statele Unite.

„Ungaria este o țară fără ieșire la mare... Suntem dependenți de acele rute de transport prin care energia poate ajunge în Ungaria. Acestea sunt, în mare parte, conducte. Trebuie să-i facem pe americani să înțeleagă această situație particulară... dacă vrem să permită scutiri de la sancțiunile americane împotriva Rusiei”, a spus premierul ungar.

