Trump vrea să stoarcă 15 miliarde de dolari de la New York Times. Amenință ziarul cu un proces de calomnie și defăimare

Autor: Mihai Diac
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 09:22
426 citiri
Trump vrea să stoarcă 15 miliarde de dolari de la New York Times. Amenință ziarul cu un proces de calomnie și defăimare
Donald Trump - Foto: Captură video X

Preşedintele Donald Trump a anunţat, luni, 15 septembrie 2025, că va intenta un proces în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times, invocând calomnia şi defăimarea şi acuzând publicaţia că este ca o „portavoce” a Partidului Democrat, scrie CNN.

Trump a ameninţat săptămâna trecută că va da în judecată The Times după ce acesta a publicat articole legate de o notă şi un desen cu conotaţii sexuale care i-au fost oferite finanţatorului Jeffrey Epstein, căzut în dizgraţie, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani în 2003 şi care par să fi fost semnate de Trump. Trump şi consilierii săi au negat că acesta ar fi fost implicat în crearea notei.

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, preşedintele a acuzat ziarul Times că a făcut declaraţii false despre el, familia şi afacerile sale, deşi nu a dat detalii despre acuzaţii.

„Astăzi, am marea onoare de a intenta un proces de 15 miliarde de dolari pentru calomnie şi defăimare ziarului The New York Times”, a scris Trump.

„New York Times a avut voie să mintă, să mă calomnieze şi să mă defăimeze în mod liber mult prea mult timp, iar asta se termină ACUM!”, a adăugat el, menţionând în mod special sprijinul acordat de Times Kamalei Harris în timpul ultimelor alegeri prezidenţiale din 2024.

Procesul este cel mai recent dintr-o serie de acţiuni legale de mare amploare intentate de Trump împotriva marilor mass-media, în ceea ce el descrie ca fiind un efort mai amplu de „restabilire a integrităţii jurnalismului”.

Procesul va fi intentat în Florida, a spus Trump, fără a oferi mai multe detalii.

CNN a contactat The New York Times pentru a obţine un comentariu.

Într-o plângere depusă la un tribunal federal din Tampa, avocaţii lui Trump au acuzat The Times de un model deliberat de reportaje „false, răuvoitoare, defăimătoare şi denigratoare” menite să submineze campania prezidenţială şi moştenirea lui Trump.

Documentul citează exemple anterioare de procese intentate de avocaţii lui Trump împotriva ABC News, deţinută de Disney, şi CBS News, deţinută de Paramount Global, care au dus la plăţi de milioane de dolari şi recunoaşterea publică a inexactităţilor din reportajele lor.

De asemenea, citează un proces intentat în iulie împotriva The Wall Street Journal şi a reporterilor care au scris un articol despre colecţia de scrisori dăruite lui Epstein. Un purtător de cuvânt al Dow Jones, compania-mamă a ziarului, a declarat la momentul respectiv: „Avem încredere deplină în rigoarea şi acurateţea reportajelor noastre şi ne vom apăra cu fermitate împotriva oricărui proces”.

În ultimul proces intentat The Times, avocaţii lui Trump afirmă că „prejudiciul adus reputaţiei în acest caz se ridică la miliarde de dolari” şi confirmă că solicită despăgubiri de cel puţin 15 miliarde de dolari.

O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție
O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție
O curte de apel din Statele Unite a decis, luni, 15 septembrie 2025, că guvernatoarea Consiliului Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, recent demisă de președintele Donald Trump, poate rămâne,...
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
#Trump procese, #Trump, #calomnie, #calomnie jurnalisti, #New York Times, #defaimare, #Partidul Democrat, #Jeffrey Epstein , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Spaniolii si-au ales tabara. Prim-ministrul Pedro Sanchez a facut anuntul. Imagini cu haosul din Madrid
ObservatorNews.ro
Primarul care de 7 ani promite canalizare in comuna cu 1.000 locuitori. Ia 1.200 lei spor de proiecte europene
Adevarul.ro
Companiile prefera "angajatii maturi, cu rate si copii". Tinerii romani, in topul somajului european: "Nu vrem sa fim sclavi pe plantatie"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Partidul Maiei Sandu conduce detașat în opțiunile de vot pentru alegerile din 28 septembrie. Dar peste un sfert dintre cetățenii Republicii Moldova nu sunt încă deciși - SONDAJ
  2. O nouă întâlnire între Trump și Zelenski. Marco Rubio anunță că președintele SUA a avut mai multe discuții cu Putin, în ultima perioadă
  3. Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei
  4. O guvernatoare din cadrul Rezervei Federale, concediată de Trump, a primit aprobarea Justiției pentru a rămâne în funcție
  5. Trump vrea să stoarcă 15 miliarde de dolari de la New York Times. Amenință ziarul cu un proces de calomnie și defăimare
  6. Europa și SUA continuă afacerile cu Rusia, chiar și după sancțiunile aplicate. Care sunt țările care umflă conturile Kremlinului cu miliarde de euro
  7. Cum va fi vremea astăzi, 16 septembrie. Temperaturile rămân ridicate. Unde vin ploile
  8. Educatoare acuzată de maltratare, după ce a lipit gura copiilor cu bandă adezivă. „Doar așa ascultă porcii ăștia”
  9. Cum s-a schimbat viața unor tineri care au renunțat la garsoniera din Capitală pentru o casă dintr-un sat transilvănean. De la 20 de metri pătrați, la trei dormitoare și o curte de 2.000 de mp
  10. Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"