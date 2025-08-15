S-a declanșat furia lui Trump contra lui Putin. Intelligence-ul SUA avertizează, președintele rus are un plan nebunesc

Întâlnirea de vineri, 15 august 2025, din Alaska dintre liderii SUA și Rusiei e gata să înceapă, dar surse apropiate de la Casa Albă vorbesc despre faptul că s-a declanșat furia lui Trump contra lui Vladimir Putin. În același timp, Intelligence-ul american avertizează că președintele rus are un plan nebunesc, chiar dacă ar accepta un armistițiu, el și-ar reîmprospăta forțele armate și ar reporni ofensiva spre Kiev.

Președintele Donald Trump s-a lăudat adesea cu relația sa caldă cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Dar în lunile premergătoare primei întâlniri a liderilor în șase ani, Trump a început să-i întrebe pe europeni și pe consilierii Casei Albe ce s-a schimbat la omologul său, potrivit CNN.

Persoane familiarizate cu situația vorbesc despre frustrarea crescândă a lui Trump față de Putin înainte de summitul lor de vineri din Alaska, pentru a discuta despre încheierea invaziei Rusiei în Ucraina, care a durat ani. Trump a promis că va media rapid un acord de pace chiar înainte de a prelua mandatul. Nu numai că Putin s-a opus propunerilor de încetare a focului, dar Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei în acest an.

Deși au existat unele indicii că obiectivele pe termen scurt ale lui Putin în Ucraina s-ar fi putut schimba - ceea ce susține optimismul din cadrul Casei Albe că se poate ajunge la un acord - opinia predominantă a comunității de informații americane este mult mai sceptică.

Putin menține aceleași obiective teritoriale maximaliste ca pe tot parcursul războiului și probabil ar folosi un armistițiu pentru a-și reîncărca forțele și, eventual, chiar pentru a face o nouă incursiune la Kiev, au declarat mai multe persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor secrete americane despre Rusia. Și, în ciuda apelurilor europene pentru garanții de securitate pentru Ucraina, Putin încă vrea să se asigure că Ucraina nu va adera niciodată la NATO și că forțele de menținere a păcii străine nu vor intra pe teritoriu. „Putin crede că câștigă, așa că nu are niciun motiv să se încline”, a spus o persoană familiarizată cu recentele evaluări ale serviciilor secrete americane, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile. „Gândirea lui este că ar putea la fel de bine să-și încaseze victoriile pe care le are acum, inclusiv teritoriul ucrainean pe care l-a cucerit deja cu forța, și apoi să facă o nouă incursiune pentru a cuceri mai multe mai târziu”, a spus persoana respectivă.

Dorința lui Trump de a-l înțelege mai bine pe Putin vine pe fondul îngrijorării ucrainene și europene că Casa Albă este manipulată de Kremlin, oferindu-i lui Putin o victorie pe scena mondială, acceptând să se întâlnească cu el pe pământ american și fără prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Putin nu este un lider tranzacțional, ci are idei imperiale

„Rusia se oferă să oprească războiul dacă primesc tot ce și-au dorit dintotdeauna, inclusiv cele mai maximaliste cerințe”, a declarat un oficial european. „Și aceasta nu ar fi o înțelegere, ci o capitulare.” Totuși, unii europeni cred, de asemenea, că Trump ar putea avea o capacitate unică de a ajunge la o înțelegere și sunt încurajați de politica sa schimbătoare privind războiul din ultimele luni.

Trump a avertizat miercuri că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte severe” dacă va stabili că Putin încă nu este serios în ceea ce privește încheierea războiului cu Ucraina. Trump nu a specificat care ar putea fi aceste consecințe, dar a amenințat anterior Moscova cu sancțiuni economice sau tarife mai dure.

Înțelegerea intențiilor lui Putin a fost dificilă din punct de vedere istoric. Fost ofițer în KGB, principalul serviciu de securitate al Uniunii Sovietice, Putin are un cerc extrem de restrâns de confidenți și nu este clar pe cine ascultă la un moment dat, potrivit unei persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor de informații americane.

Trump rămâne încrezător că îl poate evalua personal și rapid pe Putin, declarând marți că va ști după „probabil primele două minute” ale întâlnirii lor dacă se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului. Putin crede că trebuie să câștige. Întrucât războiul a intrat în al patrulea an, hotărârea lui Putin de a cuceri Ucraina s-a intensificat, probabil, doar - făcându-l un interlocutor și mai dificil de ajuns la un acord decât în trecut, au declarat oficiali și experți americani.

„Până acum, el crede că, dacă Rusia nu câștigă acest război, nu va mai fi în funcție”, a declarat Angela Stent, fost ofițer de informații naționale pentru Rusia la Departamentul de Stat și expert de renume în Rusia post-sovietică. „Așadar, a existat o schimbare în modul în care privește Occidentul și în hotărârea sa de a se opune, dar cred că convingerile fundamentale probabil nu s-au schimbat.”

„Putin este mult mai ideologic astăzi decât era în primii săi ani”, a declarat Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia. „Nu este un lider tranzacțional, așa cum mulți din Occident au presupus adesea în trecut, ci este mai motivat de idei imperiale.” „O persoană cu o astfel de mentalitate este greu de negociat”, a adăugat el.

