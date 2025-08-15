Un fost agent din Serviciile Secrete americane: Dezvăluire a tacticii lui Putin de a zdrobi Kievul și impasul lui Trump

Donald Trump și Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska pentru a discuta posibilitatea unei încheieri negociate a războiului din Ucraina, dar unii observatori se tem că președintele rus nu este interesat să facă pace. Un fost agent al Serviciilor Secrete americane face o dezvăluire despre tactica lui Vladimir Putin de a zdrobi Kievul, un plan care este în continuare în capul dictatorului. Trump se confruntă cu înțelegerea profundă a gândirii tiranului rus.

Rebekah Koffler este născută în Rusia, dar ulterior a devenit specialistă americană în cadrul Defense Intelligence Agency (Agenția de Informații a Apărării) (DIA) pentru probleme legate de Moscova. Ea consideră că este puțin probabil ca Rusia să accepte un acord cu Trump, deoarece Kremlinul consideră că poate zdrobi Kievul și Occidentul până la capitulare, într-o analiză din The Telegraph.

Experții din Serviciile Secrete din Statele Unite evaluează că Rusia este pregătită să lupte la nesfârșit, Putin considerând că poate rezista mai mult decât Ucraina în ceea ce privește armele și efectivele umane.

Ca fost ofițer de informații american, specializat în gândirea lui Putin și strategia de război a Rusiei, Koffler a participat la zeci de jocuri de război, simulând conflicte similare cu cel din Ucraina, în care forțele SUA/NATO au intervenit în cele din urmă. Când a condus Echipa Roșie (forțele rusești) - formată din analiști ruși din întreaga comunitate de informații - împotriva Echipei Albastre (forțele SUA/NATO), colegii săi și cu ea și-au desfășurat campania exact așa cum ar fi fost evaluată de președintele rus și armata sa.

Pe baza acestei experiențe, iată care ar fi calculul decizional al lui Putin. Este puțin probabil să creadă că trebuie să lupte „pe termen nelimitat”. În schimb, este posibil să fi stabilit că trebuie să lupte doar suficient de mult timp pentru a provoca ceea ce planificatorii militari ruși numesc „daune inacceptabile” – atât potențialului de luptă al Ucrainei, cât și moralului trupelor și populației civile a țării. Rezultatul ar fi capitularea Ucrainei.

Pe baza calculelor Statului Major General rus, avantajul semnificativ al Rusiei în ceea ce privește potențialul de luptă față de Ucraina – chiar și atunci când se include asistența militară din partea SUA și a Europei – și toleranța sa dovedită istoric pentru victime, vor permite Moscovei să reziste mai mult decât Kievul și susținătorii săi occidentali. Din punctul de vedere al Serviciilor de Informații din SUA, această justificare are logica sa.

În ceea ce privește potențialul de luptă – o combinație între dimensiunea stocului de arme al unei țări, dimensiunea forțelor sale armate, capacitatea sa de a mobiliza trupe suplimentare, capacitatea sa militar-industrială de a crește producția de arme și voința sa de a lupta – Ucraina este depășită numeric, înarmată și se bazează excesiv pe Occident din punct de vedere economic și militar.

Fără înțelegerea profundă a gândirii lui Putin, Trump nu obține acordul

De asemenea, voința sa de a lupta pare să fi fost erodată. Deși a redus vârsta minimă de recrutare în 2024 de la 27 la 25 de ani și a permis înrolarea în armată a bărbaților de peste 60 de ani, Ucraina se află într-o criză de personal, vârsta medie a unui soldat ucrainean ajungând, se pare, la 45 de ani.

Ucraina se confruntă cu o lipsă critică de sisteme de arme și muniții cheie, ceea ce o obligă să raționalizeze muniția, în special obuzele de artilerie. Avantajul disproporționat al Rusiei față de Ucraina în ceea ce privește utilizarea obuzelor de artilerie - 44.500 față de 14.600 în vara anului 2024, conform unei estimări - a împiedicat armata ucraineană să lupte eficient și pare să fi epuizat moralul trupelor sale.

În schimb, Rusia, care a intrat pe o poziție de război cu șapte ani înainte de invazia Ucrainei, se crede acum că produce mai multă muniție în trei luni decât Europa într-un an. Putin a mărit, de asemenea, dimensiunea forțelor armate ale Rusiei, pentru a se asigura că acestea pot lupta până la ultimul ucrainean.

Având în vedere nivelul actual de uzură a efectivelor și munițiilor Ucrainei și capacitatea limitată a Occidentului de a reaproviziona, Putin crede foarte probabil că Ucraina și Occidentul se apropie de punctul de „daune inacceptabile”, obligându-le în cele din urmă să abandoneze lupta.

După ce au pierdut 25 de milioane de oameni în cel de-Al Doilea Război Mondial în patru ani, rușii cred că au o toleranță mult mai mare la durere. Este foarte puțin probabil ca Putin să facă vreo concesie lui Trump în Alaska. Evaluarea mea este că el crede cu tărie că Moscova deține avantajul, susține fostul agent secret.

În timp ce obiectivul lui Trump este de a opri masacrele din Ucraina, obiectivul probabil al lui Putin este să apară lângă liderul lumii libere, demonstrând nu numai că Rusia nu este atât de izolată pe cât crede Occidentul, ci este egală cu America. Fără o înțelegere aprofundată a strategiei lui Putin, arta negocierii lui Trump nu va produce acordul, concluzionează Rebekah Koffler.

