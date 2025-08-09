Putin vine în SUA pentru întâlnirea cu Trump. Soarta Ucrainei urmează să fie convenită săptămâna viitoare. Locul simbolic unde se vor vedea cei doi

Autor: Alexandru Negrici
Sambata, 09 August 2025, ora 07:40
2217 citiri
Putin vine în SUA pentru întâlnirea cu Trump. Soarta Ucrainei urmează să fie convenită săptămâna viitoare. Locul simbolic unde se vor vedea cei doi
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska/ FOTO: Hepta

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de Trump pe rețelele de socializare și confirmat ulterior de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a descris alegerea locației drept „logică”, având în vedere proximitatea geografică a statului american față de Rusia. Oficialul rus a adăugat că liderul american a fost invitat și în Rusia, pentru o posibilă a doua rundă de discuții, notează BBC.

Din partea Ucrainei nu a existat o reacție imediată. Anunțul întâlnirii survine la scurt timp după ce Trump a sugerat că, pentru a pune capăt conflictului, Kievul ar putea fi nevoit să cedeze anumite teritorii. „Este vorba despre teritorii disputate de mai bine de trei ani și jumătate, unde au murit mulți ruși și mulți ucraineni. Situația este foarte complicată. Unele zone vor fi recâștigate, altele schimbate. Va exista un schimb de teritorii, spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele american la Casa Albă, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit CBS News, care citează surse apropiate negocierilor, administrația de la Washington încearcă să convingă liderii europeni să accepte un acord ce ar include cedarea integrală către Rusia a regiunii Donbas și păstrarea Crimeei, în schimbul renunțării de către Moscova la regiunile Herson și Zaporijjea, pe care le controlează parțial. The Wall Street Journal a relatat că un plan asemănător ar fi fost propus recent de Putin emisarului american Steve Witkoff, în cadrul unei întrevederi la Moscova.

Nu este clar dacă Ucraina și aliații săi europeni ar accepta un astfel de compromis. Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric orice condiții care presupun concesii teritoriale. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru CBS că pregătirile pentru întâlnirea de săptămâna viitoare rămân flexibile și că există posibilitatea implicării lui Zelenski în discuții.

Rusia nu a reușit să obțină un avans decisiv în invazia declanșată în februarie 2022, dar controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Contraofensivele Kievului nu au determinat retragerea trupelor ruse din zonele ocupate.

Alaska este cel mai apropiat punct al SUA de Rusia. Fost teritoriu rusesc, cumpărat de SUA în sec.XIX cu ajutorul unui român. În ultimii ani, anumiți lideri ai regimului rus au spus că Moscova ar trebui să ia înapoi Alaska.

Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului
Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului
Atât Casa Albă, cât și Kremlinul au confirmat că un summit SUA-Rusia va avea loc în următoarele zile, rapoartele sugerând și o posibilă întâlnire tripartită care l-ar include și pe...
Toate opțiunile sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
Toate opțiunile sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
Președintele SUA, Donald Trump, dorește să-și folosească forța personalității pentru a ajunge la un acord, crezând că șase luni de intransigență din partea Moscovei ar putea fi...
#Trump Putin, #Ucraina razboi Rusia, #SUA, #Alaska SUA Rusia , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
In ziua in care a implinit 38 de ani, Madalina Ghenea a renuntat la haine si a publicat imaginile pe internet
ObservatorNews.ro
In cat timp vrea Guvernul sa ii lase pe romani sa isi ia pensiile private. "Poate nu mai apuci"
Adevarul.ro
Cum arata harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate intre Ucraina si Rusia, la negocierile cu Trump

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Amenzi usturătoare pentru părinții care prelungesc „din pix” vacanțele copiilor. Țara din Europa unde tutorii sunt penalizați cu 1.000 de euro
  2. Putin vine în SUA pentru întâlnirea cu Trump. Soarta Ucrainei urmează să fie convenită săptămâna viitoare. Locul simbolic unde se vor vedea cei doi
  3. Alertă epidemică globală. Virusul chikungunya se răspândește rapid din China în alte țări
  4. Două mutări ale lui Trump l-au făcut pe Putin să facă un pas înapoi: Casa Albă oferă 2 lucruri dictatorului
  5. Ultimul dictator din Europa, canal neoficial de comunicare între Trump și Putin
  6. Mister al civilizației mayașe, descifrat după 1.400 de ani. Totul pare de necrezut, era de două ori cât New Yorkul VIDEO
  7. Toate opțiunile sunt pe masă pentru încheierea războiului din Ucraina: O singură variantă e bună pentru Kiev
  8. Întâlnirea crucială Trump-Putin: Președintele SUA în fața unui pericol
  9. Rusia lansează un „catalog” online cu copii ucraineni pentru adopție, clasificați după culoarea ochilor și a părului
  10. De frica lui Trump, peste un milion de migranți ilegali au părăsit SUA din proprie inițiativă