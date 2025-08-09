Putin vine în SUA pentru întâlnirea cu Trump. Soarta Ucrainei urmează să fie convenită săptămâna viitoare. Locul simbolic unde se vor vedea cei doi

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut de Trump pe rețelele de socializare și confirmat ulterior de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a descris alegerea locației drept „logică”, având în vedere proximitatea geografică a statului american față de Rusia. Oficialul rus a adăugat că liderul american a fost invitat și în Rusia, pentru o posibilă a doua rundă de discuții, notează BBC.

Din partea Ucrainei nu a existat o reacție imediată. Anunțul întâlnirii survine la scurt timp după ce Trump a sugerat că, pentru a pune capăt conflictului, Kievul ar putea fi nevoit să cedeze anumite teritorii. „Este vorba despre teritorii disputate de mai bine de trei ani și jumătate, unde au murit mulți ruși și mulți ucraineni. Situația este foarte complicată. Unele zone vor fi recâștigate, altele schimbate. Va exista un schimb de teritorii, spre beneficiul ambelor părți”, a declarat președintele american la Casa Albă, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit CBS News, care citează surse apropiate negocierilor, administrația de la Washington încearcă să convingă liderii europeni să accepte un acord ce ar include cedarea integrală către Rusia a regiunii Donbas și păstrarea Crimeei, în schimbul renunțării de către Moscova la regiunile Herson și Zaporijjea, pe care le controlează parțial. The Wall Street Journal a relatat că un plan asemănător ar fi fost propus recent de Putin emisarului american Steve Witkoff, în cadrul unei întrevederi la Moscova.

Nu este clar dacă Ucraina și aliații săi europeni ar accepta un astfel de compromis. Președintele Volodimir Zelenski a respins categoric orice condiții care presupun concesii teritoriale. Un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat pentru CBS că pregătirile pentru întâlnirea de săptămâna viitoare rămân flexibile și că există posibilitatea implicării lui Zelenski în discuții.

Rusia nu a reușit să obțină un avans decisiv în invazia declanșată în februarie 2022, dar controlează aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. Contraofensivele Kievului nu au determinat retragerea trupelor ruse din zonele ocupate.

Alaska este cel mai apropiat punct al SUA de Rusia. Fost teritoriu rusesc, cumpărat de SUA în sec.XIX cu ajutorul unui român. În ultimii ani, anumiți lideri ai regimului rus au spus că Moscova ar trebui să ia înapoi Alaska.

