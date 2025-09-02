Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 22:23
659 citiri
Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO
Donald Trump - FOTO Instagram/Donald Trump

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marţi, 2 septembrie 2025, într-un interviu, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus Vladimir Putin şi a adăugat, fără a da mai multe detalii, că administraţia sa intenţionează să ia anumite măsuri pentru a reduce numărul morţilor în războiul din Ucraina, relatează Reuters.

„Sunt foarte dezamăgit de preşedintele Putin, pot spune asta, şi vom face ceva pentru a ajuta oamenii să trăiască,” a afirmat preşedintele american într-un interviu acordat emisiunii The Scott Jennings Radio Show.

Pe de altă parte, şeful statului american a susţinut că nu este „deloc îngrijorat” de formarea unei alianţe împotriva Statelor Unite, care include China şi Rusia, în urma summitului organizat la Tianjin de preşedintele chinez Xi Jinping, la care a participat, printre alţii, Vladimir Putin.

Trump a avut un interviu telefonic cu Scott Jennings, comentator politic şi fost oficial al Casei Albe în mandatul lui George W. Bush, interviu care a fost difuzat marţi pe X.

Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”
Keith Kellogg, de la Washington, după 11 ore de atac rusesc asupra unor ținte civile din Kiev: "Aceste atacuri grave amenință pacea pe care o urmărește președintele Trump”
O primă reacție după atacul de 11 ore al Rusiei asupra unor obiective civile din Kiev a venit din partea lui Keith Kellogg, trimisul special pentru Ucraina al președintelui Trump. "Rusia a...
Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
Președintele Putin îi recomandă premierului Fico ca Slovacia să nu mai livreze gaze Ucrainei. "Vor înțelege imediat că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora” VIDEO
Președintele rus, Vladimir Putin, anunță marți că apreciază ”foarte mult” diplomația, pe care o consideră ”independentă” a Slovaciei, și recomandă acestui stat membru al NATO și...
#Trump Putin, #Trump, #Rusia Ucraina, #SUA Ucraina, #SUA Rusia, #SUA China, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
ObservatorNews.ro
Batausul livratorului, aparat de mama la instanta: "A fost premiant". Victima sa munceste pentru 500 euro/luna
Adevarul.ro
Culisele sedintei de trei ore dintre Nicusor Dan si liderii Coalitiei. Testul de matematica la care a fost supus Bolojan de catre presedinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bruierea GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen pune războiul hibrid al lui Putin pe radarul Europei. NATO ia acest atac "foarte în serios", anunță Mark Rutte
  2. Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO
  3. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  4. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  5. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie".
  6. Ambulanța încearcă să salveze un copil aflat în stare de inconștiență. S-ar fi electrocutat pe stradă, de la un stâlp de iluminat
  7. Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
  8. Decizia lui Trump de a trimite Garda Națională la Los Angeles, împotriva dorinței guvernatorului, a fost ilegală, a decis un judecător federal
  9. Cancelarul Germaniei nu și-a mai reprimat sentimentele și cuvintele: "Putin este un criminal de război"
  10. Premierul Bolojan nu exclude ideea demisiei, dacă i se refuză proiectele de reformă: „Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...