Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE

Autor: Mihai Diac
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 20:17
Summit-ul de la Budapesta pare să fi fost anulat. O întâlnire directă Trump-Putin nu este în pregătire "în viitorul imediat" - SURSE
Donald Trump - Foto: Facebook/The White House

O întâlnire directă între președinții Donald Trump și Vladimir Putin "nu este planificată în viitorul apropiat", a dezvăluit o sursă de la Casa Albă.

Această informație este transmisă de BBC în seara de 21 octombrie 2025, după ce, acum trei zile, președintele Trump anunța că urmează să se întâlnească cu președintele Putin, la Budapesta, "în următoarele două săptămâni", pentru a pune capăt „acestui război rușinos dintre Rusia și Ucraina”.

Noua declarație, atribuită unui oficial (nenominalizat) de la Casa Albă, sugerează că întâlnirea de la Budapesta, dintre liderul american și liderul rus, nu va mai avea loc.

Înaintea întâlnirii de la Budapesta a celor doi președinți, urma să aibă loc o întâlnire "pregătitoare", chiar în această săptămână, între secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Casa Albă a transmis însă că Rubio și Lavrov au avut o convorbire „productivă” prin telefon, iar din acest motiv o întâlnire directă între Rubio și Lavrov nu mai este „necesară”.

Casa Albă nu a prezentat motivul pentru care întâlnirea dintre Rubio și Lavrov a fost anulată. Dar surse americane au dezvăluit că Rubio şi Lavrov ar avea opinii diferite cu privire la un posibil sfârşit al războiului dus de Rusia în Ucraina.

Luni, președintele Trump a sugerat o înghețare a actualului conflict pe actuala linie a frontului, de pe teritoriul Ucrainei.

„Să fie așa cum este”, a spus Trump, acceptând implicit menținerea regiunii Donbas, din estul Ucrainei, sub controlul Rusiei.

Dar regimul Putin a respins de mai multe ori propunerea de înghețare a conflictului pe actuala linie a frontului, dintre cele două armate.

Rusia este interesată doar de „pace durabilă, pe termen lung”, a declarat ministrul Lavrov, marți, sugerând că înghețarea actualei linii a frontului ar aduce doar un armistițiu temporar.

Summitul dintre Trump și Putin ar putea fi amânat, după decalarea unei întâlniri între Lavrov și Rubio
Summitul dintre Trump și Putin ar putea fi amânat, după decalarea unei întâlniri între Lavrov și Rubio
Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea...
UE garantează că nu există restricții de călătorie pentru Putin și Lavrov, deci întâlnirea cu Trump, în Ungaria, este posibilă
UE garantează că nu există restricții de călătorie pentru Putin și Lavrov, deci întâlnirea cu Trump, în Ungaria, este posibilă
Uniunea Europeană a confirmat oficial că nu există restricții de călătorie pe teritoriul țărilor membre UE pentru președintele Rusiei, Vladimir Putin, și pentru ministrul său de Externe,...
