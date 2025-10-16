Trump anunță o nouă întâlnire cu Putin: ”Pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război lipsit de glorie.” Ce oraș european va găzdui reuniunea

Autor: Mihai Diac
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 20:43
Donald Trump - Foto: Facebook/Donald J. Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că a discutat prin telefon cu omologul său din Rusia, Vladimir Putin, în ziua de 16 octombrie 2025, despre viitorea lor întâlnire directă, care va avea loc la Budapesta.

"Am convenit că va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt săptămâna viitoare. Primele întâlniri ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care vor fi desemnate. Locația întâlnirii urmează să fie stabilită. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-o locație convenită, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război lipsit de glorie dintre Rusia și Ucraina", a precizat Donald Trump într-un mesaj postat pe rețeaua lui, Truth Social.

Conversația telefonică avută cu președintele Putin "a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și Statele Unite pentru Marea Realizare a Păcii în Orientul Mijlociu, lucru care, a spus el, a fost visat de secole. Cred cu adevărat că succesul din Orientul Mijlociu va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului Rusia / Ucraina", a mai susținut Trump.

De asemenea, în aceeași convorbire prin telefon, Trump spune că Putin "i-a mulțumit Primei Doamne, Melania, pentru implicarea sa în relația cu copiii. A fost foarte recunoscător și a spus că aceasta va continua" - fiind, probabil, o referire la situația copiilor ucraineni din regiunile ocupate de Rusia.

"De asemenea, am petrecut mult timp discutând despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina", a mai precizat Trump.

După această convorbire cu Putin, purtată prin telefon, "președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și despre multe altele. Cred că s-au făcut progrese semnificative în conversația telefonică de astăzi", a mai spus președintele Trump.

