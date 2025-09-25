Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 17:10

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului - Foto Hepta

După ce președintele SUA, Donald Trump, și-a manifestat încrederea că Ucraina poate recupera toate teritoriile ocupate de Rusia, Kremlinul a transmis o declarație binevoitoare, în care și-a exprimat dorința de a negocia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat, în ziua de 25 septembrie, ca răspuns la întrebările jurnaliștilor, că el pleacă de la premisa că președintele Trump își menține angajamentul pentru o soluționare negociată a conflictului din Ucraina, informează agențiile occidentale de presă, citate de Știri pe surse.

Rusia ar continua să creadă în dorința de pace a lui Trump în ciuda declarației sale, de după cea mai recentă întâlnire cu Zelenski, declarație în care liderul SUA susținea că Ucraina poate să-și recupereze teritoriile, cu sprijinul UE.

Întrebat, la conferința sa de presă zilnică, dacă Moscova vede în declarațiile lui Trump și Vance o contrazicere a dorinței Washingtonului de a ajuta la încheierea războiului, purtătorul de cuvânt Peskov a răspuns: "Nu. De fapt, noi vedem o retorică diferită la Washington. Deocamdată, noi plecăm de la premisa că Washingtonul își menține voința politică, la fel și președintele Trump, de a continua eforturile către o soluționare pașnică în Ucraina". "Noi susținem aceste eforturi și Rusia rămâne deschisă negocierilor de pace", a susținut purtătorul de cuvânt al președintelui Putin.

Unii comentatori ruși interpretează cele mai recente afirmații ale președintelui Trump ca o distanțare a acestuia de eforturile de pace. Pe de altă parte, Kremlinul presupune că Trump ar fi fost influențat de întâlnirea cu Zelenski.

Summitul președinților Trump și Putin, desfășurat în Alaska pe 15 august 2025, nu a produs rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului dintre Rusia și Ucraina. Rusia dorește mai ales să i se accepte pretențiile teritoriale, în timp ce Ucraina și aliații ei europeni caută să obțină garanții de securitate pentru Ucraina.

Kremlinul ar fi cerut ca armata ucraineană să se retragă complet din regiunea Donbas (formată din provinciile Donețk și Lugansk) și, în schimb, Rusia să "înghețe" linia frontului, deci să oprească ofensiva. Președintele Zelenski refuză însă orice cedare de teritorii către Rusia.

Pe de altă parte, Rusia respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, deși unele țări europene și-au exprimat disponibilitatea de a trimite asemenea trupe.

