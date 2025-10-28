Trump susține că el are o armă mai teribilă decât racheta intercontinentală prezentată de Putin: "Chiar lângă țărmurile lor. Deci nu trebuie să meargă 8.000 de mile"

Președintele Donald Trump i-a transmis o amenințare președintelui Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin a apărut vorbind, într-o înregistrare video, despre o nouă rachetă intercontinentală a Rusiei.

Potrivit Fox News, președintele SUA a ripostat astfel față de recentul test al rachetei Burevestnik, cu propulsie nucleară, considerată a fi un "Cernobîl zburător", rachetă despre care Putin a fost informat, la data de 26 octombrie, că are o rază de acțiune de 14.000 de kilometri.

„Știu că avem un submarin nuclear, cel mai mare din lume, chiar lângă țărmurile lor. Deci, adică, nu trebuie să meargă 8.000 de mile, iar ei nu se joacă cu noi. Nici noi nu ne jucăm cu ei”, a subliniat Trump.

„Testăm rachete tot timpul. Dar, știți, avem un submarin, un submarin nuclear. Nu trebuie să mergem 8.000 de mile. Și, apropo, nu cred că este un lucru potrivit din partea lui Putin să spună asta. Ar trebui să puneți capăt războiului. Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână este acum în al patrulea an. Asta ar trebui să faceți în loc să testați rachete”, a insistat liderul SUA.

În ultimele săptămâni, din ce în ce mai frecvent, Trump s-a declarat dezamăgit de atitudinea lui Putin, despre care a ajuns la concluzia că nu dorește, cu adevărat, să pună capăt războiului din Ucraina. Acesta a fost și motivul invocat de Trump pentru a anula întâlnirea cu Putin, care urma să aibă loc la Budapesta.

