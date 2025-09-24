Kremlinul crede că Trump are o viziune "eronată" atunci când susține că Ucraina își va recupera teritoriile

Kremlinul dă asigurări, miercuri, 24 septembrie 2025, că Ucraina nu este în măsură să recucerească teritorii de la armata Rusiei, în ciuda unor declarații făcute marți de către președintele Statelor Unite, Donald Trump, care susținea că regimul de la Kiev are capacitatea să recupereze "toată Ucraina".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a subliniat, în acest context, că Rusia intenționează să-și continue asaltul pe care l-a lansat în anul 2022 împotriva Ucrainei, relatează AFP.

Președintele american, Donald Trump, care a subliniat mult timp că Rusia domină militar, și-a schimbat complet poziția într-o declarație făcută marți, 23 septembrie 2025. Liderul SUA a estimat, în acea declarație, că Ucraina și-ar putea ”recâștiga teritoriul în forma originală și poate ar putea merge chiar mai departe” împotriva Rusiei.

Dar la 24 septembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a apreciat însă, în briefingul său zilnic, la care AFP scrie că a participat, că este vorba despre o ”teză eronată”.

Donald Trump, care a avut o relație tot mai apropiată față de Vladimir Putin, dar și-a exprimat o frustrare tot mai mare față de acesta în ultimele săptămâni, a comparat, marți, Rusia cu un ”tigru de hârtie”, care pare puternic, dar care nu este, și a estimat că situația economică a Rusiei este critică.

Ads

”Rusia nu este un tigru. Rusia este asociată mai mult cu un urs. Iar urși de hârtie nu există”, a replicat Dmitri Peskov, referindu-se la ideea exprimată de Trump.

Peskov a lăudat ”stabilitatea economică” a Rusiei, recunoscând însă că există ”tensiuni și probleme în diverse sectoare”.

Dmitri Peskov a dat asigurări, de asemenea, că Rusia intenționează să-și continue ofensiva în Ucraina, într-o intervenție, miercuri, la un post rus de radio.

”Noi ne continuăm operațiunea militară specială pentru a ne asigura interesele și a ne atinge obiectivele” stabilite de către Vladimir Putin, a declarat Peskov, folosind eufemismul impus de către autoritățile ruse pentru a-și desemna asaltul în Ucraina.

”Iar noi acționăm astfel pentru prezentul și viitorul țării noastre, pentru multe generații viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt. ”Nu avem, deci, alternativă”.

Ads

După ce a revenit la putere, în ianuarie 2025, Trump a inițiat o apropiere a SUA față de Rusia, cu speranța de a pune capăt conflictului din Ucraina - cel mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Donald Trump, care a adoptat un ton mai favorabil față de Ucraina marți, a părut să se distanțeze de un conflict pe care promisese să-l rezolve în 24 de ore, urând ”noroc întregii lumi”.

Președintele SUA nu a spus ce rol vor juca Statele Unite după aceea - fie că este vorba despre sancționarea Rusiei, despre susținerea Kievului sau despre a avea un rol de mediator.

Încercări de găsire a unei soluții diplomatice a conflictului au eșuat până acum, întrucât Moscova și Kievul au poziții diametral opuse față de modalitățile unui armistițiu sau față de ideea unei întâlniri între liderii lor.

Rusia, care ocupă aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, cere ca Ucraina să-i cedeze cinci regiuni și să renunțe să adere la NATO.

Ads

Ucraina refuză aceste cereri ale Rusiei și cere, în schimb, desfășurarea unor trupe occidentale pentru a o proteja - o idee pe care Rusia o respinge drept inacceptabilă.

Ucraina și Statele Unite vor acum să atace Rusia în plan financiar, prin reducerea exporturilor energetice ale Rusiei.

Cheltuielile uriașe făcute de către Kremlin cu ofensiva sa în Ucraina au antrenat Rusia într-un deficit bugetar, iar Ministerul rus al Finanțelor a propus, miercuri, creșterea TVA-ului începând de anul viitor, pentru a compensa deficitul bugetar.

Armata Ucrainei și-a intensificat atacurile împotriva unor instalații petroliere și de gaze din Rusia. Drone ucrainene au lovit o importantă rafinărie în regiunea Bașkorostan (centru) în cursul nopții, provocând un incendiu violent.

Un atac ucrainean cu dronă s-a soldat cu doi morți în orașul rus Novorossiisk, în apropiere de Crimeea anexată, a anunțat, pe rețele de socializare, guvernatorul rus.

Ads

În contextul în care eforturile de pace cu privire la Ucraina sunt în impas, Dmitri Peskov a deplâns, miercuri, faptul că apropierea între Moscova și Washington a dat rezultate ”aproape zero”.

Volodimir Zelenski, din contră, și-a exprimat marți bucuria față de ”marea cotitură” realizată de SUA prin ultimele declarații ale lui Donald Trump.

În Ucraina, locuitori ai Kievului, intervievați miercuri de AFP, și-au exprimat însă scepticismul, după această nouă schimbare de poziție a imprevizibilului președinte Trump.

”Să mai așteptăm o săptămână. Ar putea spune altceva”, consideră Artiom, în vârstă de 24 de ani, care refuză să-și spună numele complet. El declară apoi că-și păstrează speranțele pentru ”băieții” care luptă pe front.

Ads