Trump dezvăluie ce i-a spus Putin, în privat: Niciun președinte din lume nu a afirmat vreodată așa ceva despre mine

Vorbind la un miting de campanie pentru prezidențialele americane din 2024 în Carolina de Sud, sâmbătă, 1 iulie 2023, Donald Trump a vorbit încă o dată de relația sa cu președintele rus Vladimir Putin. Fostul lider de la Casa Albă a susținut că Putin l-a lăudat în privat, spunând că Trump ”este cel mai vicios președinte dintotdeauna”, afirmație pe care nu a mai făcut-o vreodată niciun președinte din lume.

Donald Trump a susținut anterior că l-a împiedicat pe Putin să invadeze Ucraina timp de câțiva ani. El a susținut, de asemenea, că Putin nu ar fi invadat niciodată Ucraina dacă el era încă președintele în exercițiu în Statele Unite, potrivit IB Times.

La mitingul din Carolina de Sud, Trump a spus: „Acuzarea unui fost președinte al Statelor Unite în temeiul Legii de spionaj din 1917. După cum a spus Putin: ”sunteți cel mai vicios președinte dintotdeauna”. „Nu a existat niciodată un președinte care să-mi spună asta. Și totuși m-am înțeles cu el. Nu-i așa că e frumos?”

Nu este prima dată când Trump se laudă cu presupusa sa relație cu Putin. Luna trecută, Trump a susținut că a avut o „relație foarte puternică” cu Putin, deși nu a vorbit cu liderul rus „de mult timp”.

"Cu Putin, am o relație foarte bună. Adică, nu am mai vorbit cu el de mult timp, dar am avut o relație foarte puternică", a spus el într-un interviu acordat lui Bret Baier la „Special Report” de la Fox News."

În același interviu, Trump a susținut că a contribuit la întârzierea invaziei neprovocate și pe scară largă a Ucrainei de către Moscova pentru câțiva ani, adăugând că l-a avertizat pe Putin că va avea loc o „catastrofă” dacă ar ataca Kievul.

Pe lângă faptul că și-a prezentat relația cu Putin, Trump a susținut în mod repetat că războiul din Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă ar fi fost președintele în exercițiu și a menționat că ar fi putut pune capăt conflictului „în 24 de ore”.

"Aș avea o înțelegere în 24 de ore de când a început. Și i-aș spune ceva lui Zelenski și i-aș spune ceva lui Putin, și l-aș duce într-o cameră și i-aș spune din nou, și din nou. Aș fi făcut o înțelegere foarte repede", a spus fostul președinte al SUA.