Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut, în discursul rostit în fața generalilor americani, că l-ar fi ironizat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-una dintre întâlnirile lor directe.

Discuția dintre cei doi lideri era legată de războiul Rusiei contra Ucrainei, război pe care regimul Putin l-a declanșat în februarie 2022, informează Digi 24 la data de 30 septembrie 2025. „I-am spus: «Știi, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a relatat Donald Trump despre discuția avută cu Vladimir Putin. Expresia „tigru de hârtie” se aplică, de obicei, unei persoane sau unei țări care vor să pară amenințătoare, dar cărora le lipsește forța reală.

Cea mai recentă întâlnire directă dintre președinții Trump și Putin a avut loc în Alaska, în luna august 2025. Este posibil ca dialogul relatat de Trump în fața generalilor americani să fi avut loc în Alaska.

La întâlnirea avută, la data de 30 septembrie 2025, cu generalii și amiralii SUA, președintele Trump a declarat, din nou, că este foarte dezamăgit de președintele Putin, întrucât liderul de la Kremlin ar fi trebuit să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Ads

Cu câteva zile mai înainte, la 23 septembrie, președintele Trump a sugerat că Rusia ar fi un „tigru de hârtie”, întrucât duce un război de mai bine de trei ani, fără a vedea care va fi sfârșitul acestui război. În opinia președintelui Trump, într-o astfel de situație, o putere militară reală ar fi trebuit să obțină victoria în decurs de o săptămână. Drept răspuns la acea declarație a lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia este de obicei comparată cu un urs și că nu există „urs de hârtie”.

Ads