Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"

Autor: Mihai Diac
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 22:43
176 citiri
Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"
Putin și Trump - august 2025, Alaska / FOTO: White House, X

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a susținut, în discursul rostit în fața generalilor americani, că l-ar fi ironizat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, într-una dintre întâlnirile lor directe.

Discuția dintre cei doi lideri era legată de războiul Rusiei contra Ucrainei, război pe care regimul Putin l-a declanșat în februarie 2022, informează Digi 24 la data de 30 septembrie 2025. „I-am spus: «Știi, nu arăți bine. Ai luptat patru ani într-un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână. Ești un tigru de hârtie?»”, a relatat Donald Trump despre discuția avută cu Vladimir Putin. Expresia „tigru de hârtie” se aplică, de obicei, unei persoane sau unei țări care vor să pară amenințătoare, dar cărora le lipsește forța reală.

Cea mai recentă întâlnire directă dintre președinții Trump și Putin a avut loc în Alaska, în luna august 2025. Este posibil ca dialogul relatat de Trump în fața generalilor americani să fi avut loc în Alaska.

La întâlnirea avută, la data de 30 septembrie 2025, cu generalii și amiralii SUA, președintele Trump a declarat, din nou, că este foarte dezamăgit de președintele Putin, întrucât liderul de la Kremlin ar fi trebuit să pună capăt războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei.

Cu câteva zile mai înainte, la 23 septembrie, președintele Trump a sugerat că Rusia ar fi un „tigru de hârtie”, întrucât duce un război de mai bine de trei ani, fără a vedea care va fi sfârșitul acestui război. În opinia președintelui Trump, într-o astfel de situație, o putere militară reală ar fi trebuit să obțină victoria în decurs de o săptămână. Drept răspuns la acea declarație a lui Trump, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că Rusia este de obicei comparată cu un urs și că nu există „urs de hârtie”.

Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
Rusia schimbă placa după ce Trump a spus că Ucraina poate elibera tot teritoriul ocupat de ruși: "Rămânem deschiși negocierilor de pace"
După ce președintele SUA, Donald Trump, și-a manifestat încrederea că Ucraina poate recupera toate teritoriile ocupate de Rusia, Kremlinul a transmis o declarație binevoitoare, în care și-a...
Kremlinul vizează o componentă importantă din apărarea Europei. „Nu poți face abstracție de aceste arsenale”
Kremlinul vizează o componentă importantă din apărarea Europei. „Nu poți face abstracție de aceste arsenale”
Discuțiile privind reducerea armelor nucleare strategice trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia și SUA, dar arsenalele Marii Britanii și Franței vor trebui în cele din urmă incluse...
#Trump Putin, #SUA Rusia, #SUA Rusia Ucraina, #tigru, #Dmitri Peskov, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
Digi24.ro
Pete Hegseth declara razboi "generalilor grasi" si anunta noi standarde: "Daca femeile pot face fata, excelent. Daca nu, asta e"
Adevarul.ro
Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A incercat sa faca un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa intre picioare
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Trump susține, în fața generalilor săi, că l-ar fi umilit în față pe președintele Putin: "Ești un tigru de hârtie?"
  2. Ministrul român al Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. România vrea să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
  3. O fostă deputată, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, condamnată la 7 ani și jumătate de închisoare în Republica Moldova. Va fi dată în căutare internațională
  4. Șeful Pentagonului, acuzat de izbucniri și comportament imprevizibil pe fondul temerilor legate de propria securitate
  5. „Care este sensul vieții dacă la final îți rămân doar banii?” Regretele unui bărbat de 67 de ani care a economisit o avere trăind modest
  6. Statele Unite sunt invadate din „interior”, le spune Trump generalilor săi. Militarii ar trebui să considere „orașele periculoase ca teren de antrenament”. Unde ar vrea să trimită trupele
  7. Metoda de tortură „apel către Putin”, folosită pe scară largă în teritoriile ocupate de ruși în Ucraina
  8. Scădere dramatică de popularitate pentru Emmanuel Macron. Extremiștii de dreapta Le Pen și Bardella sunt acum cei mai populari lideri politici din Franța
  9. A scăpat Republica Moldova de influența rusă? Ce urmează pentru Transnistria și aderarea la UE: „E simplu de înțeles”
  10. China condamnă la moarte 11 membri ai unei familii mafiote. A transformat un oraș într-un ”rai” al jocurilor de noroc, drogurilor și prostituției

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu