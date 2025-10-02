Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el

Președintele SUA, Donald Trump, a fost ironizat de câțiva lideri europeni, după ce Trump a făcut o confuzie între Armenia și Albania, salutând încheierea războiului dintre Albania și Azerbaidjan (de fapt, era vorba de războiul dintre Armenia și Azerbaidjan).

"Am rezolvat Azerbaidjanul și Albania", declarase Donald Trump, în timp ce enumera seria de războaie pe care, în calitate de președinte al SUA, a reușit să le oprească.

Această confuzie geografică a președintelui SUA a fost prilej de glume la Summit-ul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, în ziua de 2 octombrie 2025, informează publicația Politico.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a fost filmat în timp ce râdea alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Gluma ar fi fost făcută de premierul Albaniei.

„Ar trebui să ne cereți scuze... pentru că nu ne-ați felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus premierul Rama președintelui Macron, făcându-l pe președintele Aliyev să izbucnească în râs.

„Îmi pare rău pentru asta”, a răspuns, zâmbind, președintele Franței.

Trump a confundat de mai multe ori Armenia cu Albania atunci când a susținut că a făcut eforturi, din poziția de președinte al SUA, pentru a aplana tensiunile istorice dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Am rezolvat războaie care erau irezolvabile. Azerbaidjan și Albania, acestea au continuat mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus Trump, în timpul unei intervenții la postul Fox News, luna trecută.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a repetat eroarea: „Am rezolvat Azerbaidjanul și Albania”, stâlcind numele Azerbaidjanului și confundând Armenia cu Albania.

Confuzia dintre Armenia și Albania nu este prima eroare a lui Trump în domeniul geografie, amintește Politico. De exemplu, Trump a confundat Ungaria cu Turcia în campania electorală din anul 2023, numindu-l pe prim-ministrul Viktor Orbán drept „liderul Turciei” și spunând că țara sa are un „front” cu Rusia - deși nici Turcia, nici Ungaria nu au o graniță terestră comună cu Rusia.

La un alt moment, înaintea întâlnirii din luna august cu președintele rus, Vladimir Putin, Trump a spus: „Mergem în Rusia. Va fi o afacere importantă”. Întâlnirea dintre Trump și Putin a avut însă loc în Alaska - un stat din compunerea SUA.

