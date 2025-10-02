Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el

Autor: Mihai Diac
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:44
205 citiri
Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el
Donald Trump, președintele SUA - FOTO Truth Social/Donald J. Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a fost ironizat de câțiva lideri europeni, după ce Trump a făcut o confuzie între Armenia și Albania, salutând încheierea războiului dintre Albania și Azerbaidjan (de fapt, era vorba de războiul dintre Armenia și Azerbaidjan).

"Am rezolvat Azerbaidjanul și Albania", declarase Donald Trump, în timp ce enumera seria de războaie pe care, în calitate de președinte al SUA, a reușit să le oprească.

Această confuzie geografică a președintelui SUA a fost prilej de glume la Summit-ul Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, în ziua de 2 octombrie 2025, informează publicația Politico.

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a fost filmat în timp ce râdea alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și de președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Gluma ar fi fost făcută de premierul Albaniei.

„Ar trebui să ne cereți scuze... pentru că nu ne-ați felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan”, i-a spus premierul Rama președintelui Macron, făcându-l pe președintele Aliyev să izbucnească în râs.

„Îmi pare rău pentru asta”, a răspuns, zâmbind, președintele Franței.

Trump a confundat de mai multe ori Armenia cu Albania atunci când a susținut că a făcut eforturi, din poziția de președinte al SUA, pentru a aplana tensiunile istorice dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Am rezolvat războaie care erau irezolvabile. Azerbaidjan și Albania, acestea au continuat mulți, mulți ani, i-am avut pe prim-miniștri și președinți în biroul meu”, a spus Trump, în timpul unei intervenții la postul Fox News, luna trecută.

Și în timpul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, Trump a repetat eroarea: „Am rezolvat Azerbaidjanul și Albania”, stâlcind numele Azerbaidjanului și confundând Armenia cu Albania.

Confuzia dintre Armenia și Albania nu este prima eroare a lui Trump în domeniul geografie, amintește Politico. De exemplu, Trump a confundat Ungaria cu Turcia în campania electorală din anul 2023, numindu-l pe prim-ministrul Viktor Orbán drept „liderul Turciei” și spunând că țara sa are un „front” cu Rusia - deși nici Turcia, nici Ungaria nu au o graniță terestră comună cu Rusia.

La un alt moment, înaintea întâlnirii din luna august cu președintele rus, Vladimir Putin, Trump a spus: „Mergem în Rusia. Va fi o afacere importantă”. Întâlnirea dintre Trump și Putin a avut însă loc în Alaska - un stat din compunerea SUA.

Ilie Bolojan, caracterizat de un coleg de coaliție: "Este un om încăpățânat, da. Râde și el, glumește mai rar. Preocupat de dimineața până seara de guvernare, un stahanovist"
Ilie Bolojan, caracterizat de un coleg de coaliție: "Este un om încăpățânat, da. Râde și el, glumește mai rar. Preocupat de dimineața până seara de guvernare, un stahanovist"
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, despre premierul Ilie Bolojan, că este un om încăpăţânat şi că recunoaşte şi el asta, nu trebuie să spună el, pentru că se vede....
Dosarul privind anularea alegerilor, la Copenhaga. „Lumea trebuie să înțeleagă ce personaj sinistru a fost Călin Georgescu”
Dosarul privind anularea alegerilor, la Copenhaga. „Lumea trebuie să înțeleagă ce personaj sinistru a fost Călin Georgescu”
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul realizat de Procurorul General al României privind dezinformarea...
#Trump razboaie lume, #Trump Europa, #edi rama, #Ilham Aliyev, #macron, #summit cpe , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
Digi24.ro
Afise cu un nigerian arestat si acuzat de viol, lipite in Capitala, cu mesajul "Apara-ti orasul!". Politia vrea sa stie cine e in spate
Adevarul.ro
Imagini cutremuratoare din orasul ucrainean transformat in ruine dupa "eliberarea" rusa: din 10.000 de locuitori a mai ramas o femeie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Statul american Tennessee, gata să execute o femeie pentru prima dată în peste 200 de ani. Crima brutală comisă de Christa Gail Pike
  2. Premierul unei țări mici îl ironizează în public pe președintele Trump, după ce liderul SUA a confundat Armenia cu Albania. Președintele Franței râde și el
  3. Impactul revenirii la putere a controversatului fost premier ceh Andrej Babiš. Ar putea convoca un referendum privind apartenența Cehiei la NATO - Analiză
  4. Blocaj în discuțiile UE privind un credit de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina din activele rusești înghețate. Statele care au pus frână
  5. Interceptare la 4.000 de metri. Ucraina dezvăluie drona „Blitz” care poate neutraliza ținte și la altitudini mari
  6. Putin avertizează Europa pe fondul militarizării continentului. "Dacă cineva dorește să concureze cu noi, să încerce"
  7. Au apărat Mariupol, Azovstal și Cernobîl. 185 de soldați s-au întors în Ucraina din captivitatea rusă
  8. Cadourile primite de Maia Sandu de la Papa Leon, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Cine a cheltuit cel mai mult pentru președinta Moldovei
  9. Belgia se teme de represaliile Rusiei. Ce le-a cerut de urgență premierul Bart De Wever liderilor europeni
  10. Rusia își adaptează rachetele pentru a ocoli apărarea antiaeriană ucraineană. Eficiența sistemului Patriot a scăzut semnificativ ANALIZĂ

Ultimele emisiuni

Acum 1 ora

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...