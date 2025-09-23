Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că țările membre NATO trebuie să doboare avioanele militare ale Rusiei, dacă acestea le intră ilegal în spațiul aerian.

Liderul SUA a făcut această precizare într-o conferință de presă susținută alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ziua de 23 septembrie 2025.

"Domnule președinte, credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le invadează țările?", l-a întrebat un jurnalist pe președintele SUA.

"Da, cred", a răspuns Donald Trump.

O altă întrebare adresată președintelui SUA a fost dacă și-a schimbat părerea despre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în contextul în care președintele Putin refuză să negocieze cu președintele Zelenski despre încheierea războiului din Ucraina.

"Ne puteți spune dacă încă aveți încredere în Putin?", a fost întrebat liderul SUA.

"Vă voi anunța peste aproximativ o lună, bine?", a răspuns președintele Trump.

O altă chestiune supusă atenției președintelui Trump a fost atitudinea Ungariei, care, sub conducerea guvernului lui Viktor Orbán, continuă să cumpere petrol din Rusia.

"Domnule președinte, Orbán refuză să înceteze să cumpere petrol rusesc", i-a spus un jurnalist președintelui SUA.

"Ei bine, este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el. Dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea opri. Și cred că voi face asta", a răspuns președintele Trump.

După cum se știe, doar două țări din NATO - Ungaria și Slovacia - continuă să cumpere petrol din Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale decise împotriva Rusiei, ca urmare a războiului declanșat împotriva Ucrainei.

Președintele Trump semnalase, și în alte declarații recente, că a aflat că există țări NATO care continuă să cumpere țiței din Rusia, subliniind că fac aceste tranzacții deși sunt împotriva propriilor lor interese. "Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este rușinos pentru ei, este foarte rușinos", a spus Trump de la tribuna ONU. "Gândiți-vă că ei finanțează un război împotriva lor înșiși!", a insistat liderul SUA.

Întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, din data de 23 septembrie 2025, a avut loc în contextul participării ambilor șefi de stat la Adunarea Generală a ONU, la New York.

