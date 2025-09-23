Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO

Autor: Mihai Diac
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 21:37
1860 citiri
Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO
Donald Trump - FOTO captură video YouTube/ Fox News

Președintele SUA, Donald Trump, consideră că țările membre NATO trebuie să doboare avioanele militare ale Rusiei, dacă acestea le intră ilegal în spațiul aerian.

Liderul SUA a făcut această precizare într-o conferință de presă susținută alături de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în ziua de 23 septembrie 2025.

"Domnule președinte, credeți că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești dacă acestea le invadează țările?", l-a întrebat un jurnalist pe președintele SUA.

"Da, cred", a răspuns Donald Trump.

O altă întrebare adresată președintelui SUA a fost dacă și-a schimbat părerea despre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în contextul în care președintele Putin refuză să negocieze cu președintele Zelenski despre încheierea războiului din Ucraina.

"Ne puteți spune dacă încă aveți încredere în Putin?", a fost întrebat liderul SUA.

"Vă voi anunța peste aproximativ o lună, bine?", a răspuns președintele Trump.

O altă chestiune supusă atenției președintelui Trump a fost atitudinea Ungariei, care, sub conducerea guvernului lui Viktor Orbán, continuă să cumpere petrol din Rusia.

"Domnule președinte, Orbán refuză să înceteze să cumpere petrol rusesc", i-a spus un jurnalist președintelui SUA.

"Ei bine, este un prieten de-al meu. Nu am vorbit cu el. Dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea opri. Și cred că voi face asta", a răspuns președintele Trump.

După cum se știe, doar două țări din NATO - Ungaria și Slovacia - continuă să cumpere petrol din Rusia, în ciuda sancțiunilor internaționale decise împotriva Rusiei, ca urmare a războiului declanșat împotriva Ucrainei.

Președintele Trump semnalase, și în alte declarații recente, că a aflat că există țări NATO care continuă să cumpere țiței din Rusia, subliniind că fac aceste tranzacții deși sunt împotriva propriilor lor interese. "Nu pot continua să facă ceea ce fac. Ei cumpără petrol și gaze din Rusia în timp ce luptă împotriva Rusiei. Este rușinos pentru ei, este foarte rușinos", a spus Trump de la tribuna ONU. "Gândiți-vă că ei finanțează un război împotriva lor înșiși!", a insistat liderul SUA.

Întâlnirea dintre președinții Donald Trump și Volodimir Zelenski, din data de 23 septembrie 2025, a avut loc în contextul participării ambilor șefi de stat la Adunarea Generală a ONU, la New York.

Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Marea Britanie anunță că va doborî avioanele rusești care i-ar intra în spațiul aerian: "Suntem vigilenți. Suntem hotărâți" VIDEO
Ministrul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, a lansat un avertisment direct la adresa Rusiei, avertizând că Marea Britanie este decisă "să intercepteze" avioane ale Rusiei care ar...
Țara NATO din estul Europei care a anunțat că va doborî orice dronă ce îi încalcă spațiul aerian
Țara NATO din estul Europei care a anunțat că va doborî orice dronă ce îi încalcă spațiul aerian
Printr-o decizie luată cu largă majoritate de voturi, Parlamentul Lituaniei a acordat armatei naționale dreptul să doboare orice dronă care intră neautorizat în spațiul aerian al acestei...
#Trump Rusia, #Trump Putin, #NATO Rusia, #trump zelenski, #petrol rusesc, #import petrol rusia, #razboi Rusia Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ghinion teribil! Cum a murit Ciprian, la doar 20 de ani, cu o zi inainte sa se intoarca in Romania
Digi24.ro
Ziua in care unei tari NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a dobori un avion rusesc Su-24
DigiSport.ro
A intrat la toaleta, unde doua persoane o "barfeau". Ce a urmat a facut inconjurul internetului: "Poftim?!"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Extrema dreaptă pune monopol pe cruce. Liderii bisericii avertizează împotriva „deturnării simbolurilor creștine”
  2. UPDATE Incendiu cu uriașe degajări de fum în București: 4 Ro-Alert emise pentru 4 sectoare / Peste 20 mașini, 100 de pompieri, roboți / Arafat: ”Este riscul de extindere” FOTO VIDEO
  3. Macron l-a "înțepat" pe Trump după ce acesta a "cerșit" Premiul Nobel de la tribuna Adunării Generale ONU. "Este posibil doar dacă oprești acest război" VIDEO
  4. Ursula von der Leyen anunță crearea unui „grup de donatori pentru Palestina”. Gaza trebuie reconstruită, spune șefa Comisiei Europene
  5. Respingerea la CCR a legii pentru pensiile magistraților ar duce la neîndeplinirea jalonului PNRR referitor la pensii, avertizează ministrul Muncii
  6. De ce președintele Dan nu ar fi transmis condoleanțe după asasinarea lui Charlie Kirk: „Trebuia dat un comunicat”
  7. Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”
  8. Trump a certat Europa de la tribuna Adunării Generale ONU. Trebuie să impună Rusiei aceleași sancțiuni ca SUA. "Altfel ne pierdem cu toții timpul" VIDEO
  9. Țările NATO trebuie să doboare avioanele rusești care le intră ilegal în spațiul aerian, consideră președintele SUA Donald Trump VIDEO
  10. Cine sunt cei doi cetățeni români arestați în Grecia pentru spionaj. Unul dintre ei este de etnie turcă

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...