Cea mai influentă ziaristă din Rusia, ironie adâncă la adresa lui Trump: "Va trebui să ne gândim dacă să-l reinstalăm ca președinte" VIDEO

Unul din ziariștii de casă ai Kremlinului l-a ironizat pe Donald Trump într-o emisiune difuzată la Russia 1, postul de televiziune de stat, la o oră de maximă audiență.

Realizatoarea Olga Skabeeva, care prezintă emisiunile de analiză politică difuzate în prime-time la postul cel mai urmărit din Rusia, l-a atacat pe Trump în contextul în care acesta a declarat că intenționează să candideze din nou la președinția SUA.

Republicanul american, aflat în centrul unei anchete a Congresului SUA cu privire la rolul jucat în violențele de la Capitoliu, ar fi promis cu aceeași ocazie că va distruge Federația Rusă și hegemonia lui Putin.

În replică, Olga Skabeeva a spus că "Va trebui să ne gândim dacă să-l reinstalăm ca președinte în America. Nu ne-am hotărât încă".

Meanwhile on Russian state TV: annoyed by Trump reportedly promising to destroy the Russian Federation and Putin's hegemony, state TV host Olga Skabeeva said that Russia "will have to think whether to re-install him again as the American president. We haven't decided yet." pic.twitter.com/EVh1o13gmI