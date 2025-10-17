Trump, stupefiat de colosul cu un miliard de locuitori, lovit de el: Prăbușire bruscă a afacerilor americane

Avalanșa de ordine executive semnate de Donald Trump în anul 2025 a uluit întreaga lume, bulversând piețele financiare și bursele globale. Acum președintele a rămas stupefiat, la rândul său, de colosul cu peste un miliard de locuitori, lovit de el cu tarife suplimentare de 50%. India și-a redus exporturile spre SUA cu aproape 40% în ultimele patru luni.

Importurile americane din India au scăzut brusc cu 20% în septembrie și cu aproape 40% în ultimele 4 luni, odată cu intrarea în vigoare a taxelor vamale abrupte impuse de Trump, arată datele recent publicate, potrivit BBC.

Septembrie a fost prima lună completă de tarife vamale de 50% impuse de Washington pentru bunurile indiene, care au intrat în vigoare pe 27 august. Aceasta include o penalizare de 25% pentru refuzul Delhi-ului de a înceta să cumpere petrol din Rusia.

„SUA au devenit piața cea mai grav afectată a Indiei de când a început escaladarea tarifelor”, a declarat Ajay Srivastava de la Global Trade Research Initiative (GTRI), un think tank cu sediul la Delhi. Negocierile pentru un acord comercial între cele două țări sunt în curs de desfășurare, cu scopul de a încheia un acord până luna viitoare.

Potrivit GTRI, cel mai semnificativ impact al tarifelor vamale a fost resimțit de sectoarele cu mare forță de muncă, cum ar fi textilele, pietrele prețioase și bijuteriile, bunurile inginerești și produsele chimice, care au suferit cele mai mari pierderi.

Livrările către SUA au înregistrat patru luni consecutive de scădere și au coborât cu 37,5% - de la 8,8 miliarde de dolari (6,5 miliarde de lire sterline) în mai la 5,5 miliarde de dolari în septembrie.

Scăderea exporturilor a contribuit, de asemenea, la deficitul comercial al Indiei (diferența dintre ceea ce importă și exportă o țară), care s-a mărit la un maxim al ultimelor 13 luni de 32,15 miliarde de dolari în septembrie.

O parte din reducerea exporturilor către SUA a fost amortizată de îmbunătățirea comerțului cu țări precum Emiratele Arabe Unite și China. India a devenit cea mai mare țară din lume ca populație, cu peste 1,4 miliarde de locuitori.

SUA erau cel mai mare partener comercial al Indiei

Negocierile comerciale dintre India și SUA au fost reluate luna trecută, după luni de stagnare din cauza unei serii de divergențe. O delegație indiană se află în prezent în SUA pentru discuții.

Miercuri, Trump a declarat că prim-ministrul indian Narendra Modi a fost de acord să înceteze să cumpere petrol rusesc, deoarece SUA încearcă să pună presiune economică asupra Kremlinului, ca parte a eforturilor de a pune capăt războiului din Ucraina.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe indian a declarat că discuțiile sunt „în curs de desfășurare” cu administrația americană, care „și-a arătat interesul de a aprofunda cooperarea energetică cu India”.

Însă există încă puncte de conflict majore în ceea ce privește comerțul, inclusiv accesul la agricultură și lactate. Ani de zile, Washingtonul a insistat pentru un acces mai mare la sectorul agricol al Indiei, considerându-l o piață majoră neexploatată. Dar India l-a protejat cu înverșunare, invocând securitatea alimentară, mijloacele de trai și interesele a milioane de mici fermieri.

Până de curând, SUA erau cel mai mare partener comercial al Indiei, comerțul bilateral ajungând la 190 de miliarde de dolari în 2024. Trump și Modi și-au stabilit un obiectiv de a dubla această cifră, la 500 de miliarde de dolari.

