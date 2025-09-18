Gluma cu care regele Charles a spart gheața cu Melania Trump, dezvăluită de un expert în citirea buzelor

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 23:20
Gluma cu care regele Charles a spart gheața cu Melania Trump, dezvăluită de un expert în citirea buzelor
Gluma cu care regele Charles a spart gheața cu Melania Trump Foto Hepta

Regele Charles a făcut o glumă prietenoasă despre pălăria mov gigantică a Melaniei Trump în timpul întâlnirii lor de la Castelul Windsor, a declarat o cititoare de buze pentru Metro.

Președintele SUA, Donald Trump, și soția sa îi salutau pe membrii familiei regale la Castelul Windsor în timpul celei de-a doua vizite de stat fără precedent, când a avut loc momentul vesel.

Monarhul s-a apropiat de fostul model și a glumit despre vremea "furtunoasă" ce îi amenința pălăria.

Donald Trump a spart și el gheața numind-o pe Prințesa de Wales „frumoasă”, a susținut cititoarea de buze Nicola Hickling.

Donald și Melania au aterizat pe terenul Castelului Windsor, miercuri, puțin după prânz.

Au fost întâmpinați de Prințul și Prințesa de Wales înainte de a fi prezentați Regelui Charles și Reginei Camilla.

Spargând gheața

Președintele și prima doamnă au dat mâna cu Regele Charles și Regina Camilla, Trump spunându-i monarhului: „Ce mai faceți? Este o plăcere, Majestate, vă mulțumesc că m-ați invitat!”

Regele Charles a glumit apoi cu Melania: „Sper din tot sufletul că vântul nu vă va lua pălăria.”

Acest lucru a stârnit un hohot de râs din partea fostului model, care a continuat să strângă mâna cu Camilla.

Regele i-a prezentat apoi pe oaspeți consilierilor săi înainte ca Prințesa de Wales să se apropie de prima doamnă și să înceapă să vorbească despre modă.

Potrivit cititorului de buze, Kate i-a spus: „Mackintosh-ul dumneavoastră este același cu care zbor, îl port de fiecare dată.”

Melania: „Știu, este excepțional și atât de confortabil. Uneori îl port acasă. Uneori, când vin, nu vreau să mă mai întorc.”

Prima doamnă a adăugat: „Spune-mi, ce mai fac copiii?”

Kate: „Foarte bine, s-au întors la școală acum, așa că am revenit la rutina obișnuită.”

În timp ce Kate și Melania vorbeau despre paltoanele lor, Trump vorbea amenințător despre ceea ce intenționează să-i spună unei persoane anonime.

Donald putea fi văzut spunându-i lui Charles: „Încerc să demonstrez, dar este încă puțin dificil, ne întoarcem mult în urmă.

„Dificultatea este că redeschid situația cu asta într-o epocă.

„Voi spune că trebuie să asculți, a fost într-o perioadă în care mă jucam. Dacă vrei să înveți, trebuie să asculți.”

Donald l-a bătut apoi pe William pe braț, adăugând cu căldură: „Arăți fantastic.”

Întorcându-se către Charles, Trump a spus: „Știu, asta sperăm eu și tu. Este atât de frumos. Trăsurile sunt frumoase.”

Trump și Regele au urcat apoi într-o trăsură și s-au plimbat pe proprietatea Windsor, urmați de Regina și Prima Doamnă.

Apoi, Trump a inspectat cea mai mare Gardă de Onoare reunită vreodată alături de Monarh, înainte ca toți să dispară în interiorul reședinței regale pentru un prânz privat.

Atât Trump, cât și Regele au susținut discursuri la un banchet de stat tradițional la Castelul Windsor miercuri seară.

Cina fastuoasă va încheia festivitățile de miercuri, vizita de stat devenind politică joi.

Trump va călători la reședința de la țară a premierului, Chequers, unde va avea o întâlnire individuală cu Sir Keir Starmer.

Apoi va participa la o recepție cu cină găzduită de ministrul de finanțe, Rachel Reeves.

În timp ce soțul ei se întâlnește cu liderii politici, Melania va rămâne la Windsor, unde va beneficia de tururi ale Bibliotecii Regale și ale Casei de Păpuși a Reginei Maria.

Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic
Aliații Ucrainei încearcă tot ce pot pentru a-l menține pe Donald Trump de partea Kievului. Săptămâna aceasta, strategia lor îl include pe regele Angliei. Însoțit de prima doamnă,...
Trump, primit cu onoruri regale la Castelul Windsor la începutul vizitei istorice în Marea Britanie VIDEO
Trump, primit cu onoruri regale la Castelul Windsor la începutul vizitei istorice în Marea Britanie VIDEO
Regele Charles l-a întâmpinat miercuri pe Donald Trump, în timp ce a doua vizită de stat - istorică - a preşedintelui SUA în Marea Britanie a început cu un fast fără precedent, dar şi cu...
