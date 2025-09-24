Trump, după întâlnirea cu Zelenski, afirmă că regimul de la Kiev poate recâştiga „toată Ucraina”. Ce forțe externe ar urma să vină în sprijinul acesteia VIDEO

Donald Trump a împărtășit în social media ceea ce pare a fi o schimbare majoră în poziția sa față de războiul din Ucraina - și ce s-ar putea întâmpla dacă și când luptele dintre Rusia și Ucraina se vor încheia.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică a Ucrainei/Rusiei și, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să recâștige întreaga Ucraină în forma sa originală.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în special, al NATO, granițele originale de unde a început acest război sunt o opțiune foarte realistă.

De ce nu?

Rusia luptă de trei ani și jumătate fără un scop precis într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”.

Când oamenii care trăiesc în Moscova și în toate marile orașe, localități și districte din toată Rusia vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și toate celelalte lucruri care se întâmplă în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor lor este cheltuită pentru a lupta împotriva Ucrainei, care are un spirit mare și devine din ce în ce mai bună, Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe de atât!

Ads

Putin și Rusia se află într-o situație economică foarte dificilă, iar acesta este momentul potrivit pentru Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu ele. Mult noroc tuturor!”, a scris Trump pe Truth Social.

Marți, 23 septembrie 2025, președintele Trump a participat la o întâlnire bilaterală cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, la Națiunile Unite.

La rândul său, Zelenski a declarat că susține afirmațiile lui Donald Trump, făcute în discursul său din cadrul Adunării Generale, în care a spus că SUA ar fi dispuse să ajute Europa să renunțe la achiziționarea de gaze și petrol rusești atâta timp cât Vladimir Putin refuză să pună capăt războiului din Ucraina.

Ads

„Ei finanțează războiul împotriva lor înșiși”, a spus Trump în discursul său.

Liderul ucrainean a afirmat că vor fi necesare „mai multă presiune și mai multe sancțiuni” pentru a descuraja Kremlinul.

Trump a continuat spunând că „speră” să poată discuta despre garanțiile de securitate pe care SUA le pot oferi Ucrainei, dar nu a dat detalii. „Este puțin prea devreme pentru a răspunde la această întrebare”, a spus el.

Când a fost întrebat despre decizia prim-ministrului ungar Viktor Orbán de a continua să cumpere produse energetice rusești, Trump s-a arătat încrezător că are puterea de a-și convinge aliatul apropiat: „Este prietenul meu. Nu am vorbit cu el, dar am sentimentul că, dacă aș face-o, s-ar putea să se oprească, și cred că asta voi face”.

🇺🇦Ukraine will receive security guarantees only after the war ends Trump promised to provide Ukraine with security guarantees once the war is over. pic.twitter.com/g8MezJQqou — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Ads