O instanță din SUA anulează o amendă de 464 de milioane USD aplicată lui Donald Trump pentru fraudă financiară. Ce argumente s-au adus în favoarea liderului de la Casa Albă

Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 20:59
678 citiri
O instanță din SUA anulează o amendă de 464 de milioane USD aplicată lui Donald Trump pentru fraudă financiară. Ce argumente s-au adus în favoarea liderului de la Casa Albă
Donald Trump, președintele SUA - FOTO Hepta

O curte de apel din statul american New York a anulat joi o amendă civilă de 464 de milioane de dolari aplicată actualului președinte republican Donald Trump în februarie 2024 pentru fraudă financiară prin supraevaluarea unor active imobiliare în scopul de a obține credite avantajoase și scutiri de impozite.

Dosarul împotriva lui Trump fusese instrumentat de o procuroare democrată, relatează agențiile AFP și Reuters.

În hotărârea emisă acum, instanța invocă 'o amendă excesivă care încalcă al 8-lea amendament al Constituției SUA', care interzice sentințele disproporționate.

În acest dosar, Donald Trump și fiii săi, Donald Jr. și Eric, au fost găsiți vinovați de supraevaluarea masivă a valorii activelor societății lor imobiliare Trump Organization, în special clădiri zgârie-nori, hoteluri de lux și terenuri de golf din întreaga lume, în anii 2010. Scopul supraevaluării activelor a fost obținerea de împrumuturi mai favorabile de la bănci și condiții de asigurare mai bune.

Procurorului general din New York, Letitia James, o afro-americancă provenită din Partidul Democrat și care a instrumentat acest dosar, mai are posibilitatea să atace cu recurs hotărârea de joi la cea mai înaltă instanță locală.

Pe tot parcursul acestui îndelungat proces civil, urmărit îndeaproape de presa internațională, Donald Trump a criticat constant sistemul de justiție despre care afirma că este manevrat în scopuri politice de către democrații fostului președinte Joe Biden, el denunțând 'un proces demn de o republică bananieră'.

Acesta a fost numai unul dintre dosarele judiciare care în anii de dinaintea alegerilor desfășurate în noiembrie 2024 au ridicat semne de întrebare asupra posibilității ca Donald Trump să mai poată candida vreodată pentru Casa Albă.

'O victorie masivă!!!', a reacționat joi pe platforma X fiul său Donald Jr. 'Asta a fost mereu o vânătoare de vrăjitoare, o ingerință în alegeri și o parodie totală de justiție (...) Iată că este de acord cu asta chiar și o curte de apel din New York, cu tendințe progresiste!', a adăugat el.

Între timp, Donald Trump însuși a salutat o 'victorie totală' după aflarea verdictului. 'A fost o vânătoare de vrăjitoare politică' în care 'Letitia James, o procuroare generală coruptă și incompetentă, a creat acest caz doar pentru ca să-mi facă rău politic', a mai remarcat el, într-un lung mesaj pe rețea socială Truth Social scris pe un ton răzbunător.

Coreea de Nord are o bază secretă de rachete care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară” pentru SUA și Asia de Est
Coreea de Nord are o bază secretă de rachete care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară” pentru SUA și Asia de Est
Coreea de Nord deține o bază secretă de rachete, anterior necunoscută publicului, aflată în apropierea graniței sale nordice cu China. Potrivit unui nou raport publicat miercuri de think...
The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
The Times: Europa așteaptă pe margine, în timp ce Rusia dictează regulile jocului. Trump, noul pion al lui Putin?
În vreme ce liderii europeni continuă să își ofere unii altora promisiuni și garanții de securitate în sălile luminate ale summit-urilor internaționale, realitatea de pe teren le scapă...
#Trump, #SUA, #New York, #frauda, #frauda financiara, #procuror general SUA, #Partidul Democrat , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat ca ar avea, de fapt, 42! Cum arata doisprezece ani mai tarziu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum motivează instanța sentința de doar zece ani de închisoare aplicată lui Vlad Pascu: nu s-a putut demonstra că inculpatul a acționat cu intenția de a ucide
  2. Premierul Bolojan insistă că România nu trimite militari în Ucraina. Cum se va implica însă România în garanțiile de securitate decise de NATO
  3. O instanță din SUA anulează o amendă de 464 de milioane USD aplicată lui Donald Trump pentru fraudă financiară. Ce argumente s-au adus în favoarea liderului de la Casa Albă
  4. Florian Coldea îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag. Ar vrea să transforme ”dosarul Coldea” într-un trofeu și într-o protecție pentru a rămâne în funcție
  5. Ilie Bolojan: "Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani". Ce altă propunere de lege pregătește acum guvernul
  6. Un colonel al armatei americane susține că doar o confruntare militară directă poate încheia războiul din Ucraina
  7. Coreea de Nord are o bază secretă de rachete care ar putea reprezenta o „amenințare nucleară” pentru SUA și Asia de Est
  8. Cererile lui Putin pentru a opri focul în Ucraina. Două dintre cele patru regiuni ocupate în actualul război ar rămâne în componența Rusiei
  9. Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
  10. Între articolul 5 și „porc spinos”. Occidentul caută formule de garanții de securitate pentru Ucraina