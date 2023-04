Trupe SWAT la Trump Tower din Chicago în urma unor informații că o femeie înarmată cu o pușcă s-ar afla în clădire

Clădirea Trump International Hotel & Tower din Chicago a fost blocată miercuri de poliţie, în timp ce echipele SWAT au fost desfăşurate în zonă în urma unor informaţii că în clădire ar fi o femeie înarmată cu o puşcă, relatează presa locală.

O sursă a declarat că întreaga clădire este blocată, nimeni nu are voie să intre sau să iasă din clădire, din cauza unei femei cu o puşcă a cărei prezenţă a fost semnalată în partea de hotel a Trump Tower.

Poliţia a blocat parţial străzile din jurul clădirii, iar cel puţin două camioane blindate SWAT se aflau la faţa locului.

Currently numerous authorities and SWAT officers are on the scene at Trump tower international hotel in Chicago Illinois after a Woman armed with a rifle walks into the building