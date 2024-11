Un consilier al lui Trump este acuzat că a cerut bani în schimbul unor posturi în viitoarea administraţie a SUA

Un consilier din umbră al lui Donald Trump, Boris Epshteyn, este acuzat de faptul că a cerut bani unor pretendenţi la posturi guvernamentale în schimbul unui lobby pe lângă preşedintele ales, iar echipa juridică a miliardarului a anunţat o anchetă împotriva acestei ”eminenţe gri”, a cărei influenţă irită în anturajul miliardarului, relatează France24.

Boris Epshteyn - un consilier corupt sau o eminenţă gri victimă a unei reglări de conturi? se întreabă France24 - este unul dintre ”fidelii” lui Donald Trump.

El este ţinta unei anchete interne a echipei juridice a preşedintelui ales, dezvăluia la începutul săptămânii presa americană. Epshteyn este suspectat de faptul că le-a cerut unor potenţiali candidaţi la posturi în viitoarea administraţie Trump să-i plătească onorarii lunare de consiliere, în schimbul lobby-ului său pe lângă viitorul locatar al Casei Albe.

Această anchetă - ale cărei principale concluzii au fost redactate de către David Warrington, avocatul general al campaniei lui Trump în 2024 - relevă că acest avocat ar fi încercat - fără succes - să solicite zeci de mii de dolari unui număr de cel puţin doi pretendenţi, şi anume Scott Bessent, desemnat recent în postul de secretar al Trezoreriei.

The New York Times (NYT) dezvăluie că acesta l-a întâlnit în februarie şi i-a propus să-i plătească 30.000-40.000 de dolari pe lună pentru a-l promova pe lângă Donald Trump şi alte figuri influente la Mar-a-Lago, reşedinţa privată a miliardarului, în Florida.

Tot potrivit acestei anchete interne, Boris Epshteyn a abordat un antreprenor din sectorul apărării. Suma ”onorariilor” sale - 100.000 de dolari pe lună în perioada tranziţiei. Acesta şi-a prezentat angajarea ca pe o condiţie esenţială reuşitei în proiectele antreprenorului.

La fel ca Scott Bessent, acest potenţial candidat a refuzat ”serviciile” consilierului.

În raport se recomandă îndepărtarea lui Boris Epshteyn din echipa de tranziţie, însă soarta consilierului nu pare să fi fost tranşată.

”Aşa cum este practica obişnuită, o vastă examinare a acordurilor de consultanţă de campanie a fost efectuată şi încheiată, inclusiv cu privire la Boris, între alţii. Avansăm acum împreună ca echipă pentru a-l ajute pe preşedintele trump să redea grandoarea Americii”, declară un purtător de cuvânt al tranziţiei, Steven Cheung.

Boris Epshteyn respinge aceste acuzaţii.

”Sunt onorat să lucrez pentru preşedintele Trump şi cu echipa sa. Aceste false acuzaţii sunt mincinoase şi defăimătoare şi nu ne vor deturna de la misiunea de a-i reda Americii grandoarea”, a declarat CNN Boris Epshteyn.

RIVALITĂŢI INTERNE

Boris Epshteyn - de origine rusă - l-a întâlnit pe Donald Trump prin intermediul lui Eric Trump, fiul acestuia, un prieten de-al său de la Universitatea Georgetown.

În 2016, el a intrat în cadrul campaniei prezidenţiale a lui Donald Trump în postul de consilier în comunicare şi a apărut frecvent la televiziuni pentru a-l apăra pe miliardar.

Ulterior el a ocupat postul de director de comunicare, după care a devenit consilier în campania în vederea realegerii din 2020.

Boris Epshteyn, o eminenţă cenuşie şi unul dintre ei mai loiali oameni ai miliardarului, a dobândit o influenţă considerabilă în cercul apropiat al lui Donald Trump.

El a jucat un rol de coordonator de strategii de apărare juridică în dosarele penale ale preşedintelui ales.

Acest consilier a fost inculpat la rândul său, în Arizona, cu privire la tentativă de răsturnare a rezultatului alegerilor din 2020.

Dezvăluirea publică a acestei anchete dă la iveală tensiuni tot mai mari în centrul cărora se află acest consilier din umbră şi faptul că au loc lupte pentru putere interioare în cadrul echipei de tranziţie.

Omniprezenţa lui Boris Epshteyn a sfârşit prin a-i deranja pe anumiţi membri ai echipei lui Donald Trump.

The New York Times dezvăluie că mai mulţi apropiaţi ai preşedintelui ales - mai ales Elon Musk - şi-au exprimat uimirea faţă de influenţa acestui consilier fără un titlu oficial.

Mai multe publicaţii dezvăluie că cei doi s-au certat pe tema unor nominalizări în Guvern.

Donald Trump a condamnat faptul că acesta cere onorarii de consiliere unor persoane care caută posturi în administraţia sa, însă nu a renunţat la acest însoţitor loial.

”Nimeni nu poate promite o nominalizare sau o susţinere în afară de mine. Eu iau singur aceste decizi. Punct”, a subliniat într-un interviu publicat pe site-ul conservator Just the New Donald Trump.

”Credeţi-mă, vor exista repercusiuni dacă cineva face asta”, a ameninţat luni, la Fox News, Eric Trump, fiul miliardarului.

Boris Epshteyn este o ”persoană bună”, a declarat el, exprimându-şi speranţa ca aceste dezvăluiri să fie ”false”.

În pofida faptului că nu s-a depus nicio acuzaţie cu privire la activităţi ilegale împotriva lui Boris Epshteyn, decizia de a lansa o anchetă internă reflectă prudenţa echipei lui Donald Trump.

Miliardarul, care a ratat arar ocazia de a denigra ”elitele corupte”, pare că vrea să joace în acest caz cartea transparenţei, înainte de a se întoarce la Casa Albă, la 20 ianuarie.

