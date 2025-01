Președintele Donald Trump declară, într-un mesaj transmis către Forumul Economic de la Davos (Elveția), că "politicile de stânga au dus la calamități, la imigrație, infracțiuni și inflație".

Liderul de la Casa Albă a prezentat acest mesaj prin videoconferință, la data de 23 ianuarie 2025, exprimându-și regretul că, din cauza programului foarte încărcat de la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, nu a putut veni personal în Elveția.

"Administrația mea acționează cu mare viteză, cu o viteză fără precedent, pentru a rezolva dezastrul pe care l-am moștenit de la un grup de oameni total inepți și ca să rezolvăm fiecare dintre crizele cu care se confruntă țara noastră. Luptăm cu haosul economic provocat de politicile eșuate ale fostei Administrații. În ultimii patru ani, guvernul nostru a făcut cheltuieli nechibzuite de 8000 de miliarde de dolari, a introdus restricții privind energia - restricții care ne-au pus bețe în roate și multe alte lucruri rele, ducând la o criză fără precedent și creșterea costului vieții pentru cetățeni, pentru noi și pentru cei din întreaga lume. Și prețurile au crescut în întreaga lume, în întreaga omenire", a subliniat Donald Trump, citat de RADOR.

Potrivit actualului lider de la Casa Albă, "președintele Biden a pierdut controlul a ceea ce se întâmpla în țara noastră. Din cauza inflației în țara noastră, cheltuielile totale guvernamentale au ajuns cu 1,5 mii de miliarde de dolari mai mari decât atunci când am plecat de la președinție. Rata inflației pe care o moștenim este cu 50 la sută mai mare decât ținta istorică - probabil cea mai mare rată a inflației din istoria țării. De aceea, de când am venit la președinție, am luat hotărâri pentru a lupta contra acestor politici de stânga care au dus la calamități, la imigrație, infracțiuni și inflație".

Ads

"Pentru a răsturna toate aceste lucruri, am semnat decrete pentru a le cere celor din cabinetul meu să se folosească de toate puterile disponibile pentru a lupta cu inflația și a reduce costul vieții. Am impus un îngheţ al cheltuielilor la nivel federal și am creat un nou departament privind eficiența guvernamentală", a subliniat Donald Trump.

El s-a pronunțat și asupra câtorva teme extrem de controversate în lumea mondială: "M-am descotorosit de ridicola politică verde New Deal, pe care o numesc o escrocherie și am ieșit din Acordul de la Paris, am pus capăt politicii nesănătoase și nebunești privind vehiculele electrice, astfel încât oamenii să poată cumpăra ceea ce vor", a explicat liderul SUA.

"Am reușit mai mult în patru zile, lucrând din greu, decât alte Administrații (ale SUA) în patru ani", a susținut Donald Trump, referindu-se la începutul celui de-al doilea mandat al său.

Ads